В Сокале и. о. директора лицея запретила проводить уроки десятиклассникам: что происходит и почему учителя учат детей бесплатно

В Сокальском лицее №3 (Львовская область) исполняющая обязанности директора Ирина Груша запретила учителям проводить уроки десятиклассникам. Руководительница сослалась на решение городского совета о трансформации сети школ и предупредила, что учителям не будут платить за проведение занятий. Ни один из педагогов этот документ не подписал.

Об этом сообщает Zaxid.net. Учителя говорят, что это незаконно, поэтому продолжают учить детей бесплатно. Они считают, что таким образом родителей заставляют перевести школьников в другое учебное заведение. Впоследствии школьные преподаватели получили индивидуальные письменные предупреждения от Груши, где указано, что деятельность педагогов – это нарушение трудовой дисциплины.

"Постоянное давление и на детей, и на учителей не способствует качественному обучению. В 10 классе много детей, родители которых воюют – дети и так в постоянном стрессе. Еще и в школе на них давят, говорят им, что они должны уйти, что из-за них страдают учителя, потому что не получают зарплаты", – рассказала учительница украинского языка и литературы Светлана Токаж.

"Все делается для того, чтобы родители перевели своих детей в другую школу, которая является таким же лицеем, как и наша, ничего лучшего детям предложить не могут. Мало того, они еще и потеряют в изучении английского и немецкого языков. Учителям запрещают идти на уроки, ученики лишены права на обучение. Разве такие обстоятельства могут оставить меня равнодушной или могут нравиться?" – добавила она.

Большинство учителей выступают против инициативы местных властей по ускоренному внедрению реформы и считают его нарушением закона. Педагогам, которые не проводят уроки в 10 классе, однако поддерживают позицию тех, кто выступает против реформы в течение трех месяцев не платили зарплату. Однако они не отступились от своих взглядов. В декабре школьные преподаватели получили выплаты, однако за исключением рабочих часов в 10 классе.

"Обязанность учителя – учить. И я эту обязанность выполняю. 10 класс не создался в прошлом году, ученики уже 9 лет учатся в нашей школе, по окончанию 9 класса их не выпустили из школы, а перевели в 10 класс, не нарушая закон. Есть ученики, есть расписание уроков, есть моя нагрузка, в которую входят часы в 10 классе. Дети имеют гарантированное Конституцией право на обучение. Такой запрет нарушает права и детей, и учителей" – говорит Токаж.

Известно, что местные власти решили на два года раньше ввести реформу Новой украинской школы. Против ускоренного перехода выступил директор школы Николай Бобрецкий и педагогический коллектив. В связи с чем возник конфликт и руководителя в конце 2025 года отстранили от работы, а также в отношении него было проведено служебное расследование.

Накануне руководитель сокальского отдела образования Леся Ковалишин сообщала, что решение реформировать лицей принял городской совет, ведь у города нет средств на его содержание.

