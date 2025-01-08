В США появились школы, где преподает искусственный интеллект: что делают учителя

В США появилась первая государственная онлайн- школа, где занятие будет проводить искусственный интеллект. Учителя в таком заведении образования будут выполнять роль наставников и не будут преподавать ни одного предмета.

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Впервые такой подход был пилотирован в частных школах Техаса и Флориды, сообщает Еducation Week. Unbound Academy планирует зачислить примерно 200 учеников в первый год и сначала будет работать для школьников 4-8 классов. В конце концов, руководство школы планирует расширить программу, начиная с детского сада и до 3-го класса.

В учебной программе будут использоваться онлайн-учебные программы, такие как IXL или Math Academy, а также их собственные приложения, включая репетитора с искусственным интеллектом, который отслеживает, как дети учатся и тяжело ли им. Такие платформы будут подстраиваться под личный темп и стиль.

Уроки будут продолжаться до двух часов в день, а остальное время школьники будут тратить на семинары, связанные с развитием критического мышления, креативного решения проблем, финансовой грамотности, публичных выступлений, постановки целей и предпринимательства.

По словам основателей, ИИ будет помогать в усовершенствовании тех знаний, в которых школьники достигают успехов. В то же время, будет смягчать предметы, с которыми у детей сложности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что человекоподобный робот по ИИ провел занятия у немецких студентов и даже ответил на вопросы.

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