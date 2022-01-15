В США школьный учитель испек брауни с марихуаной: мама случайно накормила ими друзей

В США мама учителя начальной школы случайно накормила брауни с марихуаной своих пожилых друзей в общественном центре. Пирожные испек сам учитель.

Мужчину арестовали, его обвинили в хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает Fox News.

Майкл Коранда – 46-летний учитель начальной школы в округе Бон-Хомм. Согласно материалам правоохранителей, вечером 4 января в офисе шерифа округа стали поступать звонки о "возможных отравлениях" пожилых людей в общественном центре.

В результате расследования выяснилось, что пациенты находились под воздействием ТГК –тетрагидроканнабинола, основным изменяющим сознание ингредиентом марихуаны. И употребили они его вместе с пирожными брауни.

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На следующий день шериф округа Бон-Хомм Марк Мэггс пришел в дом Коранды и поговорил с матерью мужчины, которая подтвердила, что взяла пирожные сына на карточную игру в общественный центр.

Затем шериф пошел в начальную школу, где преподает Коранда, и спросил его о выпечке. Коранда сказал, что привез из Колорадо один фунт (0,453 кг) наполненного ТГК масла.

"[Коранда] сказал, что он использовал полфунта масла ТГК, чтобы приготовить пирожные, а затем пошел спать. Его мать случайно отнесла пирожные на карточную игру, где их съели несколько человек", – говорится в письменных показаниях об аресте.

Учителя начальной школы арестовали по обвинению в хранении запрещенных веществ.