В школе Киева запретили "недопустимую" одежду, чтобы "не смущать других": как ограничили учеников и кто прав

Несмотря на то, что на законодательном уровне в Украине уже давно отменили школьную форму, учебные заведения могут самостоятельно вводить правила в рамках собственного устава. Так, на сайте Государственной художественной средней школы имени Т.Г. Шевченко разместили дресс-код, запрещающий детям с лишним весом надевать леггинсы, а все школьники вообще должны выбирать одежду так, чтобы "не смущать других учеников".

OBOZREVATEL разбирался, кто и для чего ввел в школе такие правила, действуют ли они на практике и как на такой дискриминационный дресс-код реагирует власть.

"Не надевать то, что может смущать других"

На официальном сайте этой школы рядом с разделами "Защита прав ребенка" и "Защита от буллинга" расписан дресс-код, который с правами ребенка не имеет ничего общего.

Согласно правилам:

школьникам нельзя надевать слишком яркие вещи;

запрещена обувь с открытым носком;

детям с лишним весом не рекомендуют носить леггинсы или лосины;

запрещена слишком массивная бижутерия.

Дресс-код столичной школы. Источник: Скрин

Указано, что такие правила были разработаны в рамках проекта "Школьная форма", который выполнялся группой социальной поддержки с участием учеников 10 классов. В комментарии OBOZREVATEL директор школы Елена Авраменко подтвердила, что правила придумали ученики, но она с ними полностью согласна.

"Это дети разработали, что у нас рекомендуется. Я с этим согласна, мы это объявляем и на наших собраниях. Например, не надевать то, что может смущать других. Я всегда предупреждаю о большом количестве дырок на джинсах, говорю и на собрании родителям, и в индивидуальном порядке отмечаю. Ведь есть вещи, недопустимые для школы. Дети должны понимать, что они идут работать, а не на какую-то дискотеку", – сказала директор.

По ее словам, в школьном статусе прописана "свободная форма одежды", но определенные ограничения есть. При этом она все же согласилась, что признаки дискриминации присутствуют и указала на целесообразность исправить на сайте "правила" на "рекомендации", ведь запреты действительно носят рекомендательный характер. Директор заверила, что "на ковер" детей не вызывают, но замечания делают.

"Я, например, найду, тихонько отведу в сторону и скажу: солнышко, давай не станем нагружать наших мальчиков, у нас их и так мало. И все, дети понимают. У нас школа небольшая, контакт с детьми очень тесный", – добавила Авраменко.

Дресс-код описан на официальном сайте школы.

Сейчас правила дресс-кода размещены на сайте без уточнений, что они не являются обязательными. Тем самым соответствующая информация вводит в заблуждение. Так было и с одной девушкой, которая в Instagram рассказала, как наткнулась на шокирующие запреты в школе.

Реакция власти: омбудсмен успокоил, а депутат насторожил

Сами по себе правила, без механизма принуждения, мало чего стоят. Ответственности за такие рекомендации нет, ведь их можно выполнять, а можно не выполнять, считает образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачов.

"Здесь важно понимать, что происходит, если ребенок эти правила не выполняет. Если ничего – то нормально, просто рекомендации по стилю школьной одежды. А вот если начинают буллить, травить, не допускать к занятиям – тогда это уже противозаконно. Рекомендация на то и рекомендация, которую можно выполнять, а можно игнорировать. И за это нет никакой ответственности в любой форме", – сказал он OBOZREVATEL.

А вот депутаты в Верховной Раде так не считают. Мол, в самом документе содержатся нарушения, несмотря на то, выполняется он или нет, сказал глава образовательного комитета Сергей Бабак.

"Мы никого не заставляем носить форму, школа в этом вопросе является автономной. Но учредителями школ является местная власть, то есть если существует проблема с какой-то конкретной школой – есть департамент образования города, который контролирует работу этих учреждений. Но если любой официальный документ содержит нарушение, значит нарушения есть, несмотря на то, выполняется документ, или нет. Это как закон, который может не выполняться, но если КСУ признал его неконституционным, то Рада эту ошибку должна исправить", – сказал Бабак.

OBOZREVATEL будет следить, отреагируют ли в школе на комментарии представителей власти и изменят ли дискриминационные правила действительно на свободную форму одежды.

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