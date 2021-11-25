В Танзании разрешат школьницам возвращаться к учебе после родов

В Танзании девушкам разрешат возвращаться к учебе после родов. С 2017-го забеременевших учениц исключали из школы – назад их брат было запрещено.

О решении отменить запрет сообщила министер образования, науки и технологий Джойс Ндаличако на пресс-конференции в админстолице страны Додоме, передает Reuters.

Министр образования Танзании Джойс Ндаличако планирует издать приказ, который позволит возвращаться к учебе всем школьникам, которые при определенных обстоятельствах должны были покинуть учебу.

"Перемены охватывают всех девушек, забеременевших во время обучения в начальной и средней школе. Этим студенткам позволят продолжить официальное обучение после родов" , – заверила чиновница, добавив, что речь идет о девушках в возрасте от 12 до 19 лет.

Видео дня

Исключать школьниц и не позволять им возобновить обучение в 2017 году приказал тогдашний президент Танзании Джон Магуфули. Он заявил, что сексуально активные девушки-подростки – аморальны.

"Я даю деньги на бесплатную учебу. А потом она беременеет, рожает и возвращается в школу. Нет, не при моем правлении", – приводит слова ныне покойного Джона Магуфули Al Jazeera.

В школах начали заставлять девушек делать тесты на беременность. У кого они были положительные, сразу исключали. Тогда из-за этого решение ряд международных организаций сократил объемы финансовой помощи стране.

Действующая президент Танзании – Самия Сулуху. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Она выступает против дискриминационной политики. Ранее президент уже позволила девушкам после родов получать среднее образование в альтернативных колледжах.

По данным Всемирного банка, ежегодно в Танзании из- за беременности и родов школы покидают 6500 девушек. А общее количество учениц, прекращающих обучение – более 120 тысяч. В банке приветствовали решение правительства Танзании отменить запрет.

"Это важное решение подчеркивает стремление страны поддерживать девушек и молодых женщин и улучшать их шансы на получение лучшего образования", – говорится в сообщении Всемирного банка.

По данным всемирной детской благотворительной организации Theirworld, в Танзании один из самых высоких показателей детских браков в мире. Согласно опросу, проведенному Статистическим бюро Танзании в 2015-16 годах, в этой восточноафриканской стране также один из самых высоких показателей беременности и рождаемости среди подростков в мире: 21% девушек в возрасте от 15 до 19 лет рожали.

При этом в стране от 60-х годов прошлого века существует практика исключения девушек из школы из-за беременности. Только за последние 10 лет ее жертвами стали более 55 тысяч танзанийских школьниц. Но до 2017 года запрета завершить обучение не было.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В селе Гать в Закарпатье забеременела 11-летняя девочка по имени Биана . Ее семья живет в одном из ромских поселений, а отец будущего ребенка – сожитель матери девочки. Мать Бианы заявила, что всю ответственность за воспитание будущего внука берет на себя, будет воспитывать и поддерживать его и свою дочь. Биана может стать самой молодой матерью в Украине.

Британская школьница Алексис Куин не заметила, что беременна. Роды стали большой неожиданностью не только для родственников, но и для нее самой. Сейчас Алексис 19 лет, в TikTok она подписала себя как "мама-подросток". Родила своего сына девушка, когда училась в 11 классе – ей было 15 лет.