В Техасе студенты украли трех динозавров в натуральную величину

В Техасе из Парка динозавров исчезли три скульптуры детенышей доисторических животных в натуральную величину. Оказалось, что их украли студенты одного из братств Техасского университета.

Они не сами вернули скульптуры – о том, что экспонаты находятся на территории студенческого братства, владельцам парка подсказал "добрый самаритянин". В братстве как раз была вечеринка, – сообщает Newsweek.

Минми, Дилонга и Диметродона – так назвали скульптуры детенышей динозавров – украли из Парка динозавров в Сидар-Крик на прошлой неделе.

Каждая статуя – высотой от около 1,8 до 3 метров. Собственница парка Линда Нуньес сказала, что воры, должно быть, ворвались между 16:30 20 октября и 9:00 21 октября. Она считает, что они припарковались на проселочной дороге, чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения.

Видео дня

Остин Нуньес, который занимается маркетингом в парке, сказал, что скульптуры уже вернули. По его словам, найти скульптуры помог "добрый самаритянин", который сообщил, что видел их на территории одного из братств Техасского университета, где как раз проходит вечеринка.

Но похищение для детенышей не обошлось без последствий. Минми цел, а вот Диметродон нуждается в серьезной реконструкции из-за потери ступни и других косметических повреждений. Возможно, скульптуру не удастся спасти. Однако хуже всего обстоят дела с голубым динозавром Дилонгом, у которого нет зубов и ног – скульптуру пришлось признать разрушенной.

"Мы, безусловно, рады их возвращению. Мы определенно расстроены и разочарованы тем, что это вообще произошло, и что два из них были возвращены поврежденными, но мы благодарны за их возвращение", – сказал Нуньес газете Austin American-Statesman.

В будущем в парке планируют установить больше камер наблюдения, в том числе возле мест, где выставлены скульптуры динозавров. Нуньес сказала, что динозавры могут стоить не менее $5 тыс., поэтому она и ее муж Дэниел хотели их вернуть.

Парк динозавров был основан в 2005 году, и с тех пор семья Нуньес создали в музее более 30 реалистичных экспонатов динозавров в натуральную величину.

Шериф округа Бастроп Морис Кук сказал, что его офис расследует инцидент. Но пока рано говорить о том, будут ли предъявлены обвинения. Дело будет рассматривать окружной прокурор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в сентябре 2022 года начнет работать американский университет "Американ Юниверсити Киев" в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU). Университет будет располагаться в здании Киевского речного вокзала.