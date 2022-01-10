В Тернопольской области 11-классника осудили за ругань на территории школы

В Тернопольской области ученика 11 класса осудили за брань на территории школы. Он признал свою вину и раскаялся.

Суд оштрафовал выпускника на 119 грн., также парень должен уплатить судебный 496,2 грн. судебного сбора. Об этом говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.

Согласно постановлению, инцидент произошел 13 октября 2021 года на территории школы в поселке Большая Березовица. Ученик 11 класса около 20:00 "выражался нецензурной бранью". Цитаты выпускника в постановлении не приводятся, как и какие-либо другие подробности происшествия.

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Но указано, что суд располагал протоколом об административном правонарушении, видео с места происшествия, электронным рапортом полицейских и письменными объяснениями двух лиц. Этого было достаточно, чтобы судья признал выпускника виновным в мелком хулиганстве (ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

На заседании парень признал свою вину и раскаялся, что судья расценил как смягчающее обстоятельство. Ученика оштрафовали на 119 грн. Кроме того, он должен уплатить 496 грн судебного сбора.

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