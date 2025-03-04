В Тернопольской области учительница силой забирала у ученика телефон: ее наказали

В Залесецком лицее Вишневецкой громады Тернопольской области учительница силой забирала у ученика телефон. Видео с инцидентом на уроке физики сняли ученики 8 класса.

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На педагога наложили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Сама же учительница вину не отрицает и признала, что превысила свои полномочия, сообщает Суспільне.

Заместитель директора учебного заведения Андрей Карпец рассказал, что раньше таких случаев у школьной преподавательницы не было.

"Мы сразу вызвали эту учительницу на беседу. Она нам обрисовала ситуацию. Признала, что превысила свои полномочия, хотя приводила в свою защиту аргумент, что ученики ее спровоцировали, на уроке играли в телефонах и мешали учебному процессу. На учительницу наложили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Что касается такого поведения, рукоприкладства к ученикам, каких-то насильственных действий, то это у нее впервые", – сказал Карпец.

Педагог в тот же день извинилась перед школьником и отметила, что такое поведение недостойно учителя.

"Конечно, я поступила непедагогично, неправильно. Я в тот же день у парня попросила прощения. В дальнейшем для себя усвоила, что это недопустимо и недостойно учителя", – сказала педагог.

Несмотря на то, что учительница извинилась и получила выговор, родители все же обеспокоены таким отношением к школьникам в учебном заведении.

Заместитель председателя громады Юлия Цымбалюк рассказала, что о случае проинформирована начальница отдела образования, культуры и молодежи, которая на следующий же день посетила школу. Был проведен разговор с родителями, школьниками и самой учительницей. Чиновница подчеркнула, что такое поведение недопустимо. Даже несмотря на то, что со стороны ученика была провокация, учитель не должен таким образом реагировать.

Сейчас ситуацию продолжают изучать дальше.

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