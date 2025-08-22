В Украине изменятся правила проведения олимпиад, а победители получат стипендию до 25 тысяч гривен

В Украине вступило в силу новое Положение об олимпиадном и турнирном движении. Следовательно, олимпиады будут проходить в три этапа, обновится система рейтингов и будет происходить качественное сопровождение на каждом этапе.

Кроме того, студентам за высокие образовательные достижения увеличат выплаты стипендий. В частности, призеры Международных ученических олимпиад будут получать 25 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Какие изменения произойдут в проведении олимпиад

Всеукраинские олимпиады будут проходить в 3 этапа: I этап – местный с открытой регистрацией для всех желающихII этап – областной + участники из-за рубежа + ученики научных лицеевIII этап – государственный + победители зарубежного округа + ученики УФМЛ (в олимпиадах по математике, астрономии, физике)

Больше возможностей для привлечения новых талантов:

возможность самовыдвижения на I (местный) этап олимпиады, без посредничества школы или учителей;

доступность олимпиад и турниров для детей с ООП (особыми образовательными потребностями);

возможность участия украинских учеников из-за рубежа: такие ученики будут присоединяться ко II этапу олимпиады и писать ее дистанционно с соблюдением мер для академической добропорядочности;

системная подготовка ученического олимпиадного резерва (школы, учебные сборы, отборочные и тренировочные сборы);

доступность для учеников научных лицеев участия на II этапе, а для учеников из Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко (УФМЛ) на III этапе в олимпиадах по математике, физике, астрономии.

Равные условия участия и справедливость.

На II (областном) этапе участники из всех областей будут иметь одинаковые задания. Кроме этого, четко определена роль жюри и предметно-методической комиссии, персональная ответственность за преждевременное разглашение заданий, а также создан алгоритм избежания конфликта интересов.

Больше шансов пройти на III этап олимпиады благодаря обновленной системе рейтингов.

Теперь состав участников III этапа будет формироваться из двух частей: региональной команды и дополнительной, которая будет определяться по Всеукраинскому рейтингу среди участников II этапа.

Такая система позволяет большему количеству учеников принять участие в финальных соревнованиях, даже если они не стали победителями областного этапа, но показали высокие результаты во всеукраинском рейтинге. Таким образом повышена доступность олимпиад для более 30–40% учеников.

Новая STEM-олимпиада. На замену интернет-олимпиадам вводится STEM-олимпиада: интеллектуальное соревнование по дисциплинам естественной, математической, технологической и информатической образовательных отраслей среди учащихся 9–11 классов школ и профтехов. Эта олимпиада будет стимулировать развитие ученических компетенций, которые являются ключевыми для будущих специалистов в науке и технологиях.

Качественная подготовка к международным соревнованиям.

Отборочные сборы – формируют команды учеников среди победителей III этапа для участия в Международных олимпиадах. Тренировочные сборы – подготовка победителей отборочных сборов к международным соревнованиям, которые организует Национальный центр "Малая академия наук Украины".

Улучшение организации олимпиадного и турнирного движения: качественное сопровождение на каждом этапе и эффективная координация.

Ответственным органом за координацию олимпиад определен Национальный центр "Малая академия наук Украины" – профильный общегосударственный институт, который уже зарекомендовал себя как эффективный в работе с одаренной молодежью. Это существенно усилит организацию олимпиадного движения, обеспечит качественное сопровождение на каждом этапе.

Стипендии Президента Украины за высокие образовательные достижения для студентов, поступивших в украинские высшие учебные заведения:

25 000 грн ежемесячно – призерам, 10 000 грн – участникам Международных ученических олимпиад. Общее количество стипендий – 150.

15 000 грн, 10 000 грн, 5 000 грн ежемесячно – призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад – с дипломами I, II, III степеней соответственно. Общее количество стипендий – 300.

Стипендии будет выплачивать Фонд Президента Украины в течение первого учебного года в учреждениях высшего образования. Ее будут получать поступающие, которые в 11 классе имели соответствующие образовательные достижения. Перечень учебных предметов, по которым ученики участвуют во всеукраинских и международных олимпиадах по учебным предметам, утверждается Приказом МОН.

Премии в размере 20 000 грн уже получают победители IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, которые имеют самый высокий результат. 100 000 грн – призерам и победителям Международных ученических олимпиад, 50 000 грн – учителям, которые обеспечили их подготовку. Теперь, кроме этих премий, вводят и ежемесячные стипендии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинским студентам повысят академическую стипендию с 2 100 грн до большего размера (почти минимальной заработной платы) и повышенную – с почти 3 000 грн. Отмечается, что соответствующие изменения могут начать действовать со следующего года. Кроме того, уже с 1 сентября изменятся суммы президентских стипендий.

