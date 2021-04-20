В Украине могут продолжить учебный год в школах, – омбудсмен

Придется ли школьникам учиться летом. Источник: oblpon.kiev.ua oblpon.kiev.ua

По закону Украины, учебный год в школах длится до 30 июня, однако образовательное учреждение или местные власти вправе его продлевать.

Как рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, власть на местах может самостоятельно принимать решение относительно учебного процесса.

"Если школа или департамент образования решит продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в году", – подчеркнул он.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ученики 4-х и 9-х классов освобождаются от обязательной государственной итоговой аттестации.

В 2020 году украинским школьникам также дали возможность проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 марта многие школы в украинских городах перешли на дистанционное обучение.

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