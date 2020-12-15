В Украине задумали "продлить" зимние каникулы в школах: МОН назвало причину

Украинские школы могут объявить каникулы на период локдауна (8-24 января 2021 года), поскольку тогда учебным учреждениям запрещено работать в очной форме из-за COVID-19.

Соответствующая рекомендация была опубликована Министерством образования Украины 15 декабря на официальном сайте. Ведомство также направило письма об этом руководителям местных департаментов образования и науки.

Согласно постановлению Кабинета министров (№1236 от 9 декабря 2020-го), на время усиленного карантина – локдауна – ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности. Исключения – детские садики, а также специальные учебные заведения.

Министерство попросило школы организовать дистанционное обучение. Это можно сделать, в частности, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн" (для 5-11 классов). Ее запустили МОН и Министерство цифровой трансформации.

В то же время МОН "рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в это время каникулы".

В этом контексте Министерство напомнило, что продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Учебный год должен начаться 1 сентября, длиться не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля следующего года.

Добавим, согласно рекомендации МОН, зимние каникулы в школах Украины пройдут с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021 года. Однако, учреждения могут самостоятельно определять даты каникул, согласовывая с местными управлениями образования.

Школы на карантине

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

С 8 по 24 января в Украине введут локдаун, который в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

2 декабря Кабинет министров отменил карантин выходного дня и ввел на территории всей страны ограничения "оранжевой" зоны.

С 19 декабря во всех украинских областях будут действовать новые карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Добавим, локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города, региона или страны.

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