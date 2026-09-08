В Украине открылся первый подземный детский сад: там есть 8 учебных классов, медпункт и даже душевые. Фото

В Писочинской общине Харьковской области начал работу первый в Украине подземный детский сад "Мобиль". Помещение рассчитано на 260 детей и позволяет организовывать учебный процесс даже во время воздушных тревог. Подземное помещение оборудовано восемью учебными помещениями, медицинским пунктом, столовой, санитарными комнатами и душевыми.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. Убежище является автономным благодаря двум независимым источникам электропитания и резервным генераторам. Защитное сооружение соединено с корпусами учреждения безопасными переходами. Благодаря этому дети и сотрудники могут попасть в укрытие, не выходя на улицу.

В учреждении оборудовали лифты, подъемники и безбарьерные маршруты, а также создали все необходимые условия для детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. В этом году государство впервые выделило средства на обустройство укрытий в детском саду, сообщила заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

"Наша задача – поддержать общины с самыми высокими рисками для безопасности и помочь как можно большему количеству детских садов возобновить очный учебный процесс, ведь возможность учиться и развиваться в безопасной образовательной среде чрезвычайно важна для каждого ребенка", – сказала Коновалова.

В настоящее время проекты реализуются в девяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской. При отборе проектов приоритет отдавался общинам с наибольшими рисками для безопасности, в частности в прифронтовых регионах, а также объектам, на которых уже были начаты строительные работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в одном из городов Украины открылся круглосуточный детский сад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!