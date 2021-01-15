В Украине отменили красные дипломы об образовании. Документ

Выпускники учебных заведений Украины больше не будут получать дипломы о высшем образовании с отличием, известные как "красные дипломы".
Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, министр Сергей Шкарлет подписал 29 декабря приказ об утверждении новых форм документов о высшем образовании и научных степенях (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).
Украина отказалась от "красных дипломов"
Теперь в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, который выдается иностранцу или лицу без гражданства, прибывшему в Украину с целью обучения, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения.
В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
Также утверждены формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.
Предыдущий приказ МОН, который устанавливал возможность получить диплом с отличием, потерял свою силу.
Таким образом, последние "красные дипломы" выпускники украинских вузов получили в 2020 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Минобразования Украины отменило образовательно-квалификационный уровень специалиста.
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