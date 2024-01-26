В Украине построили первое смарт-укрытие для студентов с кафетерием и душевыми. Фото
В Украине было построено первое смарт-укрытие в библиотеке Киевского политехнического института им. И. Сикорского. Пространство включает в себя кафе, душевые и комнаты отдыха. Официальное открытие убежища планируется к концу января.
Реализовать идею удалось в течение года. Об этом рассказало агентство CLUST SPACE, которое презентовало пространство для руководства КПИ.
В укрытии можно не только работать и учиться, но проводить лекции на 100 слушателей и даже поспать. Авторы проектирования отмечают, что в пространстве будет находиться комфортно благодаря наличию генератора, автономным системам вентиляции, кондиционированию и отоплению. Студенты могут устраивать выставки, играть и проводить занятия по йоге.
Идея создать творческое пространство в укрытии библиотеки КПИ была анонсирована основателем компании Русланом Тимофеевым на XI Всеукраинском фестивале инновационных проектов Sikorsky Challenge 2022: Инновационная трансформация Украины.
Дизайн-проект разработала студия Peker&Partners. Главный архитектур студии Павел Пэкер имеет опыт реализации подобных решений безопасности в Ираке и Ливии.
"Принцип пространства – конструктор, который решает любую бизнес-задачу. Это место, которое адаптируется под различные сценарии и потребности: проведение мероприятий, лекций, экзаменов или турниров, командная работа или индивидуальная работа. Безбарьерность, технологии, качество и комфорт" . Именно таким мы видим решение для непрерывного обучения во время войны", – рассказывают авторы проекта.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько укрытий еще нужно построить в школах Украины.
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