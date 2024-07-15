В Украине предложили сделать обязательным экзамен по игре на скрипке при поступлении в университет

Украинский актер Александр Мирошниченко предложил сделать обязательным экзамен по игре на скрипке при поступлении в заведения высшего образования. По мнению художника, этот навык так же развивает детей, как и изучение математики. Так что школьники, если захотят, смогут овладеть и этой дисциплиной.

Об этом Мирошниченко написал в Facebook. Он отметил, что в этом году те абитуриенты, которые не смогли получить необходимые баллы по математике, будут поступать в иностранные университеты или будут искать коммерческие ЗВО, которые смогут смягчить условия поступления на творческие специальности.

"Математику люблю и уважаю. Но считаю, что игра на скрипке развивает человека не меньше математических задач. Поэтому предлагаю экзамен по игре на скрипке сделать обязательным для всех. И не надо криков, что будущим математикам или физикам это перекроет путь к обучению. Захотят – научатся играть", – пишет актер.

Он делится, что дети, которые не только сдали успешно Национальный мультипредметный тест, но и получили высокие баллы по математике вызывают восхищение. Однако многим талантливым ученикам, достигающим успехов в искусстве, трудно соперничать с теми, кто имеет значительные достижения в точной науке. Это приводит к эмоциональным переживаниям и ситуациям, когда даже самые высокие баллы за творческие конкурсы не могут компенсировать отставание в других отраслях.

"Уже не десятки, а сотни и тысячи. Талантливых. По настоящему. Музыкантов, актеров, художников. У которых даже самый высокий и заслуженный балл из творческого конкурса не перекрывает высокие достижения других в чисто математической области. И слезы, слезы, слезы. А дальше два варианта. Или поиск вузов, которые благодаря коммерческой составляющей могут смягчить "математический удар" или обучение в художественных вузах Франции, Польши, Чехии, Германии и других странах где о математике у скрипача и не спросят", – добавил Мирошниченко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинским абитуриентам станет труднее поступать на творческие специальности. Ведь кроме творческого конкурса выпускникам школ нужно будет предоставлять и результаты НМТ.

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