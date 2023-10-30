В Украине предложили сократить количество часов украинской литературы в школах: языковой омбудсмен отреагировал

Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, не поддерживает сокращение количества часов украинской литературы в школах. Он считает такое решение предвзятым.

Об этом языковой омбудсмен рассказал Укринформу. По его словам, нужно наоборот поддерживать украинских писателей, ведь с началом полномасштабной войны в Украине полки библиотек стали полупустыми.

"Нужно усиливать поддержку украинских писателей и издание украинской литературы, потому что с начала полномасштабного вторжения фактически половина полок украинских библиотек опустела за счет извлечения книг на русском языке. Нам нужно перекрыть этот недостаток печатью украинской литературы", – подчеркнул адвокат языка.

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Он также добавил, что несколько лет назад украинский книжный рынок был не так силен, как сейчас. Однако для того, чтобы украинцы, включая и школьники, читали, нужен доступ к книгам. Именно поэтому, по словам чиновника, необходимо создавать сеть муниципальных книжных магазинов за счет местных властей и государства.

Кроме этого, языковой омбудсмен отметил, что книги должны быть доступны везде – около учебных заведений, кинотеатров, вокзалов, автостанций, кофеен, супермаркетов. Также необходимо предоставить финансирование для закупки книг для муниципальных и школьных библиотек.

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