В Украине предложили ввести ПДД в качестве отдельного предмета в школе

На фоне дискуссии о более строгих наказаниях для водителей, нарушающих ПДД, в соцсетях подняли еще один связанный с этим вопрос: насколько целесообразно начинать обучать детей правилам еще в школе. Поинтересоваться мнениями по этому поводу решил руководитель проекта "Школа поддержки малого и среднего бизнеса" Сергей Трохимишин.

С этим вопросом он обратился к пользователям Threads. "Стоит ли вводить ПДД как отдельный предмет в школе? Ваше мнение", – написал Трохимишин. Пост за считанные часы собрал более 1 тысячи лайков и почти 300 комментариев. В основном одобрительных.

Комментаторы в первую очередь отмечали, что знать правила дорожного движения должны не только водители автомобилей. Их действие распространяется и на велосипедистов, и на пешеходов. А значит, ребенок в любом случае будет сталкиваться с требованиями ПДД, то есть эти знания в любом случае будут для него полезны.

Кроме того, в комментариях предлагали и другие предметы, которые стоило бы включить в школьную программу, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни. Среди них называли финансовую грамотность и, скажем, психологию.

Некоторые родители отмечали, что ПДД в школе изучают в рамках курса "Здоровье, безопасность, благополучие". Однако качество преподавания правил при этом было названо неудовлетворительным.

Среди неожиданных преимуществ предмета в комментариях отмечали, что это может быть одним из самых увлекательных уроков. Ведь преподавание ПДД можно сделать интерактивным – с компьютерными тестами и макетами. Некоторые даже предлагали завершать курс экзаменом на получение водительского удостоверения.

Впрочем, среди комментариев прозвучало и довольно обоснованное мнение о том, что у современных школьников и так очень высокая нагрузка. И добавление новых предметов может негативно сказаться на качестве обучения детей в целом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о мошеннической схеме, по которой у школьников выманивают деньги, обещая выдать водительские права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!