В Украине проведут Олимпиаду гениев для школьников: что это за конкурс

В Украине появится национальная Олимпиада гениев. Это франшиза международного конкурса научных проектов по охране окружающей среды и экологии для старших школьников Genius Olympiad.

Украина стала первой страной, подписавшей лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, – говорится в сообщении на сайте МОН.

В Вашингтоне 3 ноября Малая академия наук (МАН) подписала контракт о создании в Украине национальной Олимпиады Гениев – Genius Olympiad Ukraine.

"Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира", – отметил Сергей Шкарлетт.

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В этом году организаторы Genius Olympiad решили ввести национальные версии конкурса как этап перед международным финалом соревнования уже в США, где его основали.

Запуск пилотных национальных проектов состоится в:

Украине;

Мексике;

Южной Корее;

Кувейте.

"Но именно Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса", – подчеркнул министр образования и науки.

Инициатор проведения национального этапа конкурса президент Малой академии наук Станислав Довгий рассказал, что МАН присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. И за эти годы украинские школьники завоевали на конкурсе:

2 золотых медали;

4 серебряных медали;

6 бронзовых медалей;

12 специальных призов.

"В прошлом году мы предоставили больше всего проектов на прохождение международной квалификации. И очень приятно, что наша страна в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную Олимпиаду гениев", – отметил Станислав Довгий.

Лицензионный договор был подписан в посольстве Украины в США. В мероприятии приняли участие:

Президент Terra Science and Education, основатель Genius Olympiad доктор Фехми Дамкачи ;

директор Малой академии наук Украины Оксен Лесной ;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова ;

заместитель директора Малой академии наук Евгений Кудрявец – он станет и первым директором Genius Olympiad Ukraine.

Международный конкурс Genius Olympiad – крупнейший конкурс научных проектов экологического направления для учащихся 9-11 классов. Ежегодно в нем принимают участие представители около 80 стран. Кроме того, GENIUS является аббревиатурой от Global Environmental Issues and Us.

Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

Цель конкурса – дать учащимся средних учебных мероприятий возможность:

представить свои достижения;

получить дополнительные знания и навыки;

способствовать глобальному пониманию экологических проблем и поиску путей их решения благодаря фундаментальной науке, инженерии и искусству.

Как говорится на сайте МАН, школьники представляют проекты и соревнуются в следующих категориях:

Наука – решает проблемы экологии с помощью научных знаний и методов (научная работа в объеме 15 страниц с 12 обязательными разделами и элементами);

Робототехника – демонстрирует роль инженерии в решении глобальных экологических проблем (робот, способный очищать окружающую среду или высаживать деревья);

Бизнес – развивает экологическое сознание бизнеса и продвигает идеи зеленой экономики (бизнес-план объемом до 15 с., включая резюме проекта объемом 2 с.);

Креативное письмо – распространяет знания о глобальных экологических проблемах в литературе (эссе объемом до 2000 слов или до 1-3 стихов);

Искусство – повышает экологическое сознание посредством музыки и изобразительного искусства (видео, постер или художественная фотография).

В конкурсе могут брать учащиеся 9-11 классов. Для участия в Genius Olympiad 2021 украинским школьникам требовалось:

владеть английским на уровне, достаточном для презентации своих проектов (наличие сертификата на подтверждение уровня является преимуществом);

иметь проект экологического толка, независимо от секции конкурса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, школьники и студенты из Украины на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021 выиграли 15 медалей. Среди них – одна платиновая и четыре золотых. За награды с украинцами соревновались команды еще из девяти стран. Финал конкурса прошел в Мексике онлайн.