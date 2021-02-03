В Украине состоится финал IT-конкурса для детей и молодежи "iTalent": даты и расписание

С 5 по 7 февраля 2021 года состоится финал Всеукраинского конкурса по информационным технологиям для детей и молодежи "iTalent", который проводится при поддержке OBOZREVATEL.

Как сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины, мероприятие проведут в соответствии с Планом всеукраинских и международных организационно-массовых мероприятий с детьми и учащейся молодежью на 2021 год.

В связи с карантинными ограничениями финал конкурса пройдет в формате онлайн и будет транслироваться на YouTube-канале конкурса.

Расписание мероприятия:

5 февраля, начало в 18:00: 3D графика, разработка игры, Scratch;

6 февраля, начало в 12:00: 2D Графика, 2D Анимация, Цифровое фото, Видеомейкинг, Саунд дизайн, Студенческая ART;

7 февраля, начало в 12:00: Front-End, Web Application, Аппаратная разработка, Сайт на конструкторе, Программная разработка, Программная разработка текстов, Студенческая Tech.

Отметим, "iTalent" – это крупнейший в Украине конкурс детских ІТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные ИТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровым профессиям: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка.

Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.

С работами финалистов можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами конкурса являются Украинский государственный центр внешкольного образования совместно с Молодежной общественной организацией "Киевский интеллект клуб" и Общественной организацией "Вселенная в гармонии", конкурс проводится при поддержке OBOZREVATEL.

Подробнее о конкурсе – здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).

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