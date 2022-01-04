В Украине создадут центры для цифровых экзаменов: какие можно будет сдать и когда

В Украине создадут сеть центров, где можно будет сдавать экзамены в цифровом формате – за компьютером. Первые девять центров откроют в 2023 году.

Проходить тестирование в таких центрах сможет одновременно 30 участников. OBOZREVATEL собрал самое главное о новых экзаменационных центрах.

Что за центры

В Украине появится сеть экзаменационных центров. Там можно будет сдавать разные виды тестирований за компьютером – то есть в цифровом формате. Экзаменационные центры будут подразделениями региональных центров оценки качества образования, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Видео дня

В таких центрах одновременно смогут сдавать тесты 30 человек. Кабмин 28 декабря 2021 года утвердил План мер по созданию сети экзаменационных центров на период до 2030 года.

Когда откроют центры

Согласно плану правительства, сначала откроют девять центров – но не в этом году, а уже в следующем, 2023-м.

Первые центры появятся в таких городах:

Киев;

Винница;

Днепр;

Славянск;

Харьков;

Львов;

Ивано-Франковск;

Одесса;

Херсон.

А в 2024 году центры компьютерного тестирования должны открыть во всех областных центрах.

Какие экзамены можно будет сдать

В плане мероприятий отмечается, что в этом году в Министерстве образования и науки, УЦОКО и Национальной комиссии по стандартам государственного языка будут:

создавать организационные и правовые условия работы экзаменационных центров;

определять перечень образовательных оцениваний для утверждения деятельности центров;

начинать унормировать процедуру тестирований с использованием компьютеров.

То есть, только в этом году чиновники определятся, какие именно экзамены украинцы смогут сдавать в цифровом формате. В самом документе упоминается только тестирование PISA – это Программа международной оценки учеников.

Цель PISA – сравнить образовательные системы около 80 стран, измерив компетентности 15-летних учеников по чтению, математике и естественным дисциплинам, напрямую не связанным с овладением школьными программами. Тестирование помогает оценить, как ученики сумеют применять полученные в школе познания и умения в жизни.

Однако когда в сентябре 2020 года МОН обнародовал концепцию создания сети экзаменационных центров, в ней речь шла о таких тестах, кроме PISA:

оценке качества образования региональных уровней;

экзамене на уровень владения государственным языком;

независимое тестирование как этап сертификации педагогических работников;

сертификационном экзамене по украинскому языку как иностранному;

компьютерному тестированию как форме проверки знаний законодательства при конкурсном отборе на должности руководителей школ.

Зачем украинцам такие центры

В УЦОКО отметили, что создание экзаменационных центров позволит:

проводить образовательные оценки с использованием цифровых технологий;

эффективно развивать национальную систему образовательных измерений;

расширить возможности участия Украины в международных исследованиях качества образования и сравнительных оценках;

будет способствовать реализации права на безопасное и объективное оценивание;

создаст стандартизированные условия проведения.

Кроме того, отметили в Центре, благодаря переходу на цифровой формат учреждения и организации, ответственные за проведение оцениваний и экзаменов, смогут:

оптимизировать процессы подготовки экзаменов и оценок;

оптимизировать администрирование и проведение тестирований;

обеспечить разнообразие задач;

повысить эффективность использования ресурсов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :