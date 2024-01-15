В Украине стартовала регистрация на сертификацию учителей 2024 года: кто не сможет принять участие

15 января началась регистрация учителей на сертификацию, которая продлится до 30 января. Принять участие в ней может 4 тысячи педагогов, имеющих стаж работы не менее двух лет. Работники, работающие по совместительству, руководители и их заместители, несмотря на нагрузку по соответствующим предметам, не могут участвовать в сертификации.

О старте приема заявок сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Там отмечено, что педагогам нужно убедиться, что они входят в число лиц, имеющих право участвовать в сертификации.

В частности, чтобы пройти регистрацию, у учителя должен быть стаж педагогической работы не менее двух лет по основному месту работы, подтвержденный справкой из учебного заведения.

Учителя, которые могут участвовать в аттестации:

1500 учителей начальных классов ;

; 1000 учителей математики 5 начальной школы (реализующих новый Государственный стандарт на первом цикле базового среднего образования);

(реализующих новый Государственный стандарт на первом цикле базового среднего образования); 1000 учителей украинского языка и литературы первого цикла базового среднего образования;

первого цикла базового среднего образования; 500 учителей учебных предметов гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли "Обществоведение" (всемирной истории, вступление в историю Украины и гражданское образование, гражданское образование, историю Украины, основ правоведения, курсов "Исследуем историю и общество", "История: Украина i мир", "Украина и мир: поступление в историю и гражданское образование").

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Регистрация будет проходить в два этапа:

15–25 января – в пределах предельного количества участников для каждого региона;

– в пределах предельного количества участников для каждого региона; 26–30 января – в пределах общего предельного количества участников.

Если количество зарегистрированных учителей наберется до окончания регистрации, то она будет прекращено досрочно.

В УЦОКО призывают воспользоваться инструкцией для правильного оформления заявки.

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