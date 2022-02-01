В Украине стартовала регистрация на ВНО-2022: как не ошибиться

Регистрация на ВНО-2022 года стартовала – во вторник, 1 февраля. У участников основной сессии тестирования есть время для подачи заявки до 9 марта включительно.

А вот для ГИА в форме ВНО нужно зарегистрироваться максимум до 1 марта. OBOZREVATEL собрал самое главное о регистрации на ВНО-2022 – даты, что нужно подготовить и в каком случае в регистрации могут вообще отказать.

Регистрация для участия в основной сессии ВНО-2022 началась в понедельник, 1 февраля, и продлится до среды, 9 марта.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать своих учеников, слушателей или студентов для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО до вторника, 1 марта – то есть времени на подачу заявки на неделю меньше.

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Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО-2022, нужно пройти несколько этапов.

1. Правильно выбрать категорию.

Категорий несколько, и очень важно выбрать именно свою – выпускник школы, слушатель/студент заведения профессионально-технического образования, выпускник прошлых лет и т.п. То есть, сдает участник ГНА в форме ВНО или нет. От этого будет зависеть дальнейшая процедура регистрации.

2. Создать и заполнить регистрационную карту.

Ее бланк формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться" – он размещен на сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) в рубрике "ВНО/ГИА". В Центре советуют выпускникам этого года особое внимание обратить на выбор предметов для прохождения ГИА и ВНО;

3. Подготовить комплект регистрационных документов.

Выпускникам-2022 школ, профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году получают полное общее среднее образование, документы нужно передать лицу, ответственному за регистрацию на ВНО в их учебном заведении. Выпускникам прошлых лет документы необходимо отправить в выбранный региональный центр оценки качества образования.

В комплекте регистрационных документов должны быть:

– регистрационная карта;

– заверенная собственноручно копия паспорта гражданина Украины;

– заверенная собственноручно копия документа о полном среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

– при необходимости – другие документы (например, медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных на иностранном языке для регистрации).

получить от регионального центра оценки качества образования сертификат внешнего независимого оценивания.

Сертификат внешнего независимого оценивания является подтверждением факта регистрации для участия в ВНО. Его участнику пришлют в конверте вместе с регистрационным сообщением участника внешнего независимого оценивания.

После отправки пакета документов для регистрации в региональный центр участники могут проверять, на каком этапе обработки находятся документы. Для этого нужно зайти на страницу сервиса "Состояние обработки документов" и ввести номер своей регистрационной карточки.

В УЦОКО отметили, что обработка регистрационных документов в региональных центрах длится не дольше 10 рабочих дней с момента их получения.

Даже если при регистрации участник или представитель учебного заведения допустил ошибку, есть шанс все исправить. Но для этого нужно будет пройти перерегистрацию.

Для перерегистрации придется внести изменения в регистрационные данные с помощью специального сервиса "Внести изменения" на сайте УЦОКО. Вход в сервис – по номеру и пин-коду сертификата. Нужно будет:

оформить новую регистрационную карточку,

повторно сформировать комплект регистрационных документов,

добавить к ним ранее полученный рертификат.

отправить документы в региональный центр, как и при первой регистрации.

Такую возможность УЦОКО предоставляет с 1 февраля по 9 марта 2022 года после получения сертификата ВНО.

Есть случаи, когда участнику могут отказать в регистрации на ВНО. Вот что нужно сделать, чтобы такое случилось:

не предоставить документ(ы), подтверждающий(ые) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;

предоставить недостоверную информацию;

подать регистрационные документы, не имея права на участие в ВНО;

отправить регистрационные документы после дедлайнов;

не надлежащим образом оформить необходимые для регистрации документы.

Еще один вариант – если в центре не могут создать особые (специальные) условия для составления ВНО в соответствии с медицинским заключением. В таком случае участнику пришлют выписку из протокола заседания регламентной комиссии, в котором будет указана причина отказа. Устранить причины, послужившие основанием для принятия такого решения, можно будет до 9 марта 2022 года. Участнику нужно будет заново пройти процедуру регистрации.

Лицо, которому отказано в регистрации или перерегистрации, имеет право обжаловать решение регламентной комиссии в течение 14 календарных дней со дня завершения регистрации. Для этого потребуется подать апелляционное заявление в УЦОКО.

Если участник по определенным причинам не сможет принять участие в ВНО, он должен до 11 апреля 2022 года отправить в выбранный региональный центр оценивания качества образования:

полученный сертификат;

заявление об отказе в регистрации.

Поэтому при регистрации нужно быть маскимально внимательным. А после того лучше еще несколько раз проверить, все верно. УЦОКО дает возможность перерегистрироваться, но и здесь нужно успеть к дедлайну.

ВНО-2022 имеет одно существенное новшество – участники могут пройти больше тестирований. Однако бесплатными будут всего пять, за все последующие придется заплатить. В УЦОКО определились, что шестое и следующие ВНО обойдутся:

в 789 грн – по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;

в 354 грн – по истории Украины, физике, химии, биологии, географии.

Заказать платные тестирования нужно с 4 по 14 марта включительно с помощью специального сервиса через информационную страницу участника ВНО на сайте УЦОКО. А перечислить деньги – не позднее 15 марта, зачислены они должны быть максимум 21 марта. Если этого не сделать, пройти дополнительное тестирование будет невозможно.

Подробнее о платных ВНО читайте в материале OBOZREVATEL

Платное ВНО проведут во время основной сессии одновременно с бесплатным. Как исключение – во время дополнительной сессии, если выбранные ВНО придутся на один день.

Обязательных ВНО в этом году для поступления нет. Но есть обязательные для выпуска – из школы. 11-классники должны составить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО по:

украинского языка; математики (уровень стандарта); истории Украины или иностранного языка еще одного предмета на выбор.

Те, кто уже окончил школу, но хочет пройти тестирование, могут выбирать любые предметы. В общей сложности в ВНО 2022 их включили 11:

украинский язык;

украинский язык и литература;

математика (задание уровня стандарта);

математика (профильный уровень);

история Украины;

биология;

география;

физика;

химия.

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

График сдачи ВНО-2022 МОН утвердил такой:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Когда можно будет скачать результаты своего ВНО:

до 30 июня 2022 года.

Результаты основной сессии ВНО по всем предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования.

Подробнее о главных датах ВНО-2022 читайте в материале OBOZREVATEL

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Регистрация на пробное ВНО-2022 закончилась 22 января. По состоянию на 24 января завершили регистрацию, то есть оплатили пробное ВНО, 131 103 человека. Они заказали 196 833 тестирования. Самыми популярными предметами для сдачи пробного ВНО-2022 стали украинский язык и литература, украинский язык, история Украины и математика.