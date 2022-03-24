В Украине в 2022 году отменили ВНО и ДПА: что это значит и к чему готовиться

В четверг, 24 марта, Верховная Рада проголосовала "за" отмену внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации в 2022 году. Зачисление в университеты будет проходить по результатам единого мультипредментного онлайн-теста.

Об этом сообщили в Telegram ВРУ. В пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте, отмечается, что война разрушила образовательный процесс, поэтому отмена ГИА, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания будет своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине.

"Это важно, потому что мы должны думать о сохранении интеллектуального потенциала (нам еще восстанавливать и развивать страну после победы!)" – считают нардепы.

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Отмечается также, что эта мера – это вынужденное исключение, а не правило.

Проблема, которую решает законопроект:

Россия воюет со всей Украиной, не только с нашей армией. Гражданская инфраструктура, особенно учебные заведения, сейчас под угрозой. Проведение ГИА, ВНО и т.д. лишний раз будет подвергать нашу молодежь опасности;

в условиях войны украинские учебные заведения не будут среди наиболее привлекательных для поступающих. Поэтому отмена ГНА, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания поможет сохранить студенческий контингент, будет стимулировать обучение в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые руководители школ заставляют учителей писать заявления о безвозмездных отпусках – аргументируя это введением военного положения. Однако МОН категорически запрещает руководителям органов управления образованием и/или руководителям учебных заведений принуждать учителей и других работников писать заявления об отпуске за свой счет.