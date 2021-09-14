В Украине возникли проблемы с учебниками для школ, их хватило не всем. Видео

В Украине новый учебный год в школах начался с проблем – не всем детям хватило учебников. Поэтому родителям пришлось самостоятельно докупать их.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Мама семиклассницы Наталья Долнеко говорила, что по слухам, не были напечатаны все учебники. Поэтому за родительские деньги было решено докупить недостающие.

В соцсетях люди спрашивали, где можно купить учебники по алгебре, истории или химии.

"За два дня до начала учебного года выяснилось, что на класс библиотека может выдать 50% учебников по основным предметам", – указала в сети мать школьника.

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В комментариях писали, что аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах страны от Львова до Запорожья.

В Институте модернизации содержания образования признали, что не хватило денег на учебники.

"120 млн гривен. Но это учебники для 8 класса. В сентябре пересмотрят средства, и если нам дадут в течение сентября, допечатаем и развезет в школы", – говорил директор ИМЗО Евгений Баженков.

По его словам, в Украине готовятся к внедрению электронных пособий, чтобы количество бумажных уменьшилось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как будут работать школы, где от COVID-19 привито менее 80% персонала.