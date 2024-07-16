В Украине выросло количество школьников, которые учатся очно: исследование выявило три основные причины

В разных регионах Украины выросло количество школьников, которые учатся очно. В частности, на западе такая возможность есть у 88% учеников начальной и 78% базовой и старшей школы. Что соответственно на 26% и 35% больше по сравнению с 2022/2023 учебным годом.

В то же время, на севере и центре среди младших детей офлайн учатся 66% и 83%, что на 30% и 51% больше по сравнению с прошлым годом. 50% и 79% старшеклассников также посещают уроки очно, поэтому их количество выросло на 29% и 65% соответственно. Такие данные обнародованы в результатах исследования "Образование во время войны".

На Востоке количество школьников начальной школы увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. На юге – на 18%.

Что касается подростков, то на востоке их 4%, а на юге – 27%, что на 22% больше, чем в 2022/2023 году.

Главными факторами, влияющими на выход на офлайн-обучение стали:

наличие укрытия – 90%

ситуация в местности – 70%

мнение родителей учеников – 45%

Также учитывалась позиция учредителя, мнение педагогов, возможность учителей работать очно и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН объяснили, почему дети должны учиться очно.

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