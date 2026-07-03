В Украине заговорили о запрете гаджетов для детей в школах: что думают учителя и родители

В Европе продолжается широкая дискуссия о том, следует ли запретить детям пользоваться смартфонами в школах. О введении ограничений различной степени объявили Чехия, Латвия и Грузия. Этот вопрос рассматривается и в Украине.

Видео дня

Народный депутат Роман Грищук в Threads сообщил, что в подкомитете комитета по вопросам образования, науки и инноваций, в состав которого он входит, рассмотрели законопроект о законодательном запрете использования телефонов в школах во время учебного процесса. "Что вы думаете? Стоит ли запрещать? Нужно ли это на уровне закона или достаточно школьных правил?" – спросил своих подписчиков политик. А позже добавил, что народные депутаты не поддержали эту инициативу.

В самых популярных комментариях инициатива была воспринята негативно. Авторы комментариев аргументировали свою позицию тем, что во время войны родителям важно поддерживать связь с детьми, а также шутили на тему того, что депутаты и сами регулярно отвлекаются от работы на свои гаджеты. Кроме того, пользователи Threads указали на то, что у детей нужно развивать цифровую грамотность, а не отбирать гаджеты. А также напомнили, какую пользу приносит использование телефонов в школе.

Главные истории дня

Вместе с тем блогер Антон Назаренко привел статистику, свидетельствующую о том, что отказ от смартфонов в школах может приносить пользу. В частности, исследование Лондонской школы экономики показало улучшение оценок учеников после введения такого запрета.

Отдельно комментаторы обсудили тему использования смартфонов детьми с особыми состояниями здоровья, такими как диабет. В частности, они подчеркнули, что для них, как минимум, необходимы исключения.

Резко против запрета высказалась на своей странице директор школы, а сейчас военнослужащая Татьяна Музыченко. Она назвала такую инициативу оторванной от реальности. По ее мнению, гаджеты являются неотъемлемой частью современной жизни, инструментом обучения, коммуникации и безопасности. А также подчеркнула, что такие ограничения невозможно эффективно контролировать на государственном уровне – за пределами правил для конкретных школ. Вместо запретов она предложила использовать технологии как образовательный инструмент и обновлять подходы к обучению.

Ранее OBOZ.UA публиковал мнение директора Киевской гимназии восточных языков Оксаны Проскуры, которая высказалась против запрета смартфонов в школах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!