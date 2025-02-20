Hillel IT School открыла в Украине IT-школу Bookford для детей-лидеров

Открыли новую IT-школу для развития будущих новаторов и технологических лидеров – Bookford. Это комплексное онлайн-пространство от одного из лидеров украинского IT-образования Hillel IT School. Здесь молодое поколение в возрасте от 8 до 17 лет приобретает современные цифровые навыки через интерактивное и эффективное обучение. Первыми студентами Bookford стали дети пленных, без вести пропавших и погибших воинов, которых опекает БО "МРІЯ – Українська фундація".

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Как и зачем создали новую школу

Выход на рынок новой школы Bookford стал логичным и необходимым шагом масштабирования, подчеркивают в Hillel IT School. Поскольку, кроме взрослых, здесь уже с 2016 года учили детей и подростков. И за этот период школа выпустила около 5000 юных студентов. Многие уже реализовали собственные проекты, получили первые коммерческие заказы или начали работать в ІТ.

"Мы убеждены, что для молодежи важно не только получить знания, но и получить мотивацию, поддержку и реальный практический опыт. Именно поэтому обучение в Bookford – это живые занятия с интерактивом и реальными проектами. Это о возможностях для детей, которые хотят больше, чем просто пользоваться технологиями. Здесь юным студентам будет интересно, а их родителям спокойно, ведь мы будем отвечать за высокое качество преподавания. Без скучной теории, без "отсиживания" уроков, без "будь как все". Это место, где ты находишь свое, знакомишься с теми, кто на твоей волне, и реально развиваешься. Где можно свое увлечение превратить в классный фундамент для карьеры и успешной реализации себя в мире", – делится Вадим Друмов, СЕО и сооснователь Hillel IT School.

Первыми студентами Bookford стали дети пленных, пропавших без вести и погибших воинов, которых поддерживает "МРІЯ – Українська фундація". Эти дети будут учиться бесплатно.

Елена Кавенская, руководитель черкасского регионального представительства этой БО, комментирует:

– Мы точно знаем, что любая поддержка важна. Особенно та, что дает детям инструменты для развития и образования. И насколько нужны здесь правильный подход к каждому, создание нужного комьюнити, чтобы дети имели возможность формировать ту самую внутреннюю опору для своего будущего.

Как будут учить в Bookford

Bookford – это полноценная школа с интерактивными занятиями, реальными проектами и комфортным комьюнити для розвития для подростков. В основу заложено все лучшее от Hillel IT School, что гарантирует тщательный подход к методикам, преподавателям, программам и уровню обучения.

Интерактивное и эффективное обучение проходит на удобной онлайн-платформе LMS с бесплатными приложениями для iOS и Android. Здесь непрерывный доступ ко всем видеозаписям занятий, учебным материалам и коммуникации с преподавателями.

Преподают исключительно ІТ-эксперты-практики, обладающие большим опытом работы с детьми и работающие в топовых технологических компаниях. Учеба организована в малых группах до 17 студентов, что позволяет создать комфортную атмосферу для каждого. В настоящее время доступно более 10 направлений, среди которых 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов и игр, программирование и другие. В будущем количество курсов будет увеличено.

Студенты также получают возможность создать собственное портфолио, работая над реальными проектами, получить опыт работы в команде. Чтобы выбрать курс, есть возможность пройти бесплатное первое занятие.

Bookford уже открыла набор для обучения. Зарегистрироваться на бесплатное пробное занятие можно на официальном сайте школы.