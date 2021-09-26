В украинских школах хотят бороться с "пропагандой гендерной идеологии". Документ

Украинским школьникам необходимы курсы "духовно-морального направления", которые бы включали "предотвращение пропаганды гендерной идеологии". Цель таких курсов, в частности, – "формирование активной гражданской позиции" и "утверждение национальной идентичности граждан на основе духовных ценностей украинского народа".

О необходимости таких курсов говорится в письме Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями при Министерстве образования и науки, листы из которого на своей странице в Facebook опубликовала винницкая активистка Светлана Дубина. Такое письмо получил заместитель директора департамента гуманитарной политики – начальник управления образования и науки Винницкой облгосадминистрации Владимир Буняк.

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Письмо в департамент гуманитарной политики Винницкой ОГА пришло от Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями при МОН. Основанием для рекомендаций стал Всеукраинский форум "Образование, базированное на ценностях" (Второй всеукраинский съезд педагогов по духовно-моральному воспитанию), который прошел 5 мая 2021 года.

Инициировали форум, в частности:

Задачей форума, как указано в письме департаменту гуманитарной политики Винницкой ОГА, было "раскрыть, базируясь на результатах фундаментальных научных исследований, роль духовно-морального воспитания как ответа на вызовы, которые стоят сейчас перед украинским обществом". А еще – определить задания "дальнейшего внедрения духовно-морального воспитания в отечественной системе образования".

Отмечается, что в форуме приняли участие представители министерства образования и науки, народные депутаты, ученые, психологи, родители, ученики, представители органов власти. Всего – 1040 человек. Письмо в ОГА получили 10 сентября.

Письмо подписал глава Общественного совета, директор общественной организации "Институт христианской демократии" и бывший народный депутат от "Нашей Украины" Владимир Марущенко.

В приложении к письму начальника управления образования и наук Владимира Буняка указана просьба поспособствовать "дальнейшему преподаванию предметов духовно-морального направления", в частности:

реализации воспитательных программ на основе духовных ценностей в детсадах ;

проведению олимпиады "Юные знатоки библии" ;

предотвращению пропаганды гендерной идеологии в учреждениях образования;

обеспечению финансирование таких курсов.

В письме высказывается "обеспокоенность" тем, что за прошлый учебный год в Винницкой области значительно сократилось число учеников, "охваченных курсами духовано-морального направления". В связи с этим Марущенко призвал Буняка проанализировать причины такого сокращения и "принять должные меры" – чтобы количество детей, которые проходят такие курсы, не только не сокращалось, но и увеличивалось.

И все это – ради "должного морального воспитания подростающего поколения, формирования учеников как патриотов Украины и активных граждан". Что именно глава общественного совета при МОН имел ввиду под "духовно-моральным воспитанием" и "предотвращением пропаганды гендерной идеологии", он в письме не пояснил.

Винницкая активистка Светлана Дубина указывает, что подобные письма получили в ОГА по всей Украине.

Сообщениие активистки перепостили в Facebook-сообществе Батьки SOS. Все комментаторы единодушно негативно отреагировали на рекомендации Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями при МОН.

"Ага, и еще там написано, что раз эти высокодуховные предметы факультативные, на них можно использовать материалы, не имеющие грифа МОН. А еще! Что количество учеников, посещающих эти занятия, сократилось за последний год, что является "недопустимым". Недопустимым!"

"Я так понимаю, дальше сделаем духовную воскресную школу, и хватит. Писать умеют, читать умеют, а думать и мыслить, кому это надо. Стадом будет легче управлять. Нет слов, супер".

"Смешали до кучи коней, людей (религиозное и патриотическое воспитание)".

"Как гендер можно пропагандировать или не пропагандировать?"

"То есть налоги платят все, а конкурс, фестиваль и олимпиады только православным? Церковь за свои деньги может проводить что угодно. А за госденьги должно быть для всех. Где "Юные знатоки Торы" и "Знатоки Корана"?

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