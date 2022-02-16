В украинских школах хотят ввести обязательные курсы медиаграмотности
Министерство культуры и информационной политики хочет внедрить в школах обязательные курсы медиаграмотности. Украина здесь должна подражать опыту Финляндии, которая пошла таким путем раньше.
Об этом на брифинге сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что к медиаграмотности нужно приучать с детства.
"Для меня главный вызов – сделать то, что сделали финны несколько лет назад, когда ввели обязательные курсы медиаграмотности в школах", – отметил министр.
По его словам, сейчас подобные курсы и примерно в 10% украинских школ. В министерстве рассчитывают, что их пройдут как можно больше украинцев всех возрастов и слоев.
"Приучаться к медиаграмотности нужно с детства. Как с детства мы научили детей чистить зубы, так же можно научить, как двумя щелчками мышки проверить ту или иную историю, перед тем как ее перепочивать", – подчеркнул Ткаченко.
Министр также отметил, что на сайте национального проекта по медиаграмотности МКИП "Фильтр" можно узнать такие курсы и уже разработанные учебники для школ и вузов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменят преподавание информатики в школах. Обновленные уроки должны помочь детям после выпуска легко обнаружить себя в ИТ-сфере. Пилотный проект по обновлению информатики сначала опробуют в 50 школах, а уже потом масштабируют по всей стране.