В украинских школах хотят ввести обязательные курсы медиаграмотности

Министерство культуры и информационной политики хочет внедрить в школах обязательные курсы медиаграмотности. Украина здесь должна подражать опыту Финляндии, которая пошла таким путем раньше.

Об этом на брифинге сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что к медиаграмотности нужно приучать с детства.

"Для меня главный вызов – сделать то, что сделали финны несколько лет назад, когда ввели обязательные курсы медиаграмотности в школах", – отметил министр.

По его словам, сейчас подобные курсы и примерно в 10% украинских школ. В министерстве рассчитывают, что их пройдут как можно больше украинцев всех возрастов и слоев.

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"Приучаться к медиаграмотности нужно с детства. Как с детства мы научили детей чистить зубы, так же можно научить, как двумя щелчками мышки проверить ту или иную историю, перед тем как ее перепочивать", – подчеркнул Ткаченко.

Министр также отметил, что на сайте национального проекта по медиаграмотности МКИП "Фильтр" можно узнать такие курсы и уже разработанные учебники для школ и вузов.