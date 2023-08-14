В украинских школах появятся уроки по минной безопасности: почему это так важно и сколько лет понадобится, чтобы сделать Украину безопасной

В украинских школах работают над обновлением дисциплины "Защита Украины". Вместо теоретических знаний большее внимание будет уделено практике, а также изучению жизненно необходимых навыков.

Учителя и школьники хотят, чтобы программа дисциплины "Защита Украины" была актуальной, а уроки – полезными и интересными. Об этом в Facebook сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, в современных реалиях важно знать основы медицинской помощи, минной безопасности, а также уметь управлять дронами и ориентироваться на местности.

"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовывать в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", – сообщил Лисовой.

Видео дня

Также он добавил, что для актуализации дисциплины "Защита Украины" и повышения квалификации педагогов Минобразования привлекает к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых.

В пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что для учителей будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей всех возрастов. Сейчас учителя уже могут пользоваться пособием по детальным планам, а также презентациями для уроков по минной безопасности, адаптированными для начальной и средней школ, от UNICEF и партнеров. Кроме того, обучающие материалы по минной безопасности доступны на вебсайте "Все о минной безопасности" и в библиотеке полезных материалов "Спільнотека".

Стоит отметить, что изучение минной безопасности в украинских школах является крайне важным, ведь общая площадь заминированных территорий в результате российской агрессии составляет около 200 тыс. кв. км.

Кроме того, согласно отчету аналитического центра из Словакии GLOBSEC, территория Украины, загрязненная минами и неразорвавшимися боеприпасами, настолько велика, что, по подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций по расчистке требуют около 30% страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Газета The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной мира". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогих и опасных операций требуют около 30% страны.

– 25 июля в Кабмине заявили, что Украина получит от партнеров 244 млн долларов на гуманитарное разминирование, а также соответствующие машины и оборудование.

– В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования Украины, призванной консолидировать и координировать помощь в этой сфере.

– Пиротехники ГСЧС показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности от взрывоопасных предметов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!