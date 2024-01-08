Война – не помеха. Каждый четвертый иностранец учится в Украине из-за качества образования: что еще показал опрос

Директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что каждый четвертый иностранец выбирает обучение в Украине из-за ее качества. По словам госуправленицы, наиболее востребовано образование в нашей стране для граждан Индии. Согласно обработанным данным, чаще всего студенты выбирают вузы Киевского, Харьковского и Одесского регионов. Лидерство среди специальностей возглавила медицинская отрасль.

Об этом Шаповалова отметила в своем блоге на LB.ua. Она подчеркнула, что по сравнению с другими странами наше государство привлекает студентов своим образованием, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

В проведенном УГЦМО опросе приняли участие почти три с половиной тысячи иностранных граждан, которые учатся на территории нашего государства. Анкетирование проходило в режиме онлайн и с помощью персональных интервью. Шаповалова отметила, что больше всего в Украине студентов из Индии – более 14 тысяч.

Иностранные граждане, хотя и учатся в разных регионах, однако наиболее популярны стали вузы Киевской, Харьковской и Одесской областей.

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Самыми популярными университетами, которые выбирали граждане других стран, стали Харьковский национальный университет им. Каразина, Запорожский государственный медицинский университет и Харьковский национальный медицинский университет.

Среди специальностей на первом месте в спросе – медицина с общим количеством более 24 тысяч иностранных студентов. На втором – стоматология – почти три тысячи. Третье – фармация – чуть больше двух тысяч.

Среди аргументов, которые иностранные студенты приводили в пример, почему они выбирают обучение именно в Украине, стали умеренная стоимость обучения и проживания, качество украинского образования, желание учиться в европейской стране, дипломы признаются на родине, легкий доступ к образованию.

По словам Шаповаловой, каждый четвертый из опрошенных студентов выбрал для обучения именно наше государство из-за качества обучения. Она также добавила, что большинство респондентов отметили, что получают знания на английском или украинском языке.

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