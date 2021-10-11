В Ужгороде школьникам в столовой выдали горячие блины в пластиковых файлах. Видео

В школе №6 им. В.С Гренджи-Донского в Ужгороде скандал из-за еды в столовой. Детям выдали горячие блины в канцелярских файлах.

Видео с блинами в файле опубликовали в Facebook-сообществе "Ужгород уголовный" и написали, что это не единственная проблема – школьников кормят некачественными продуктами, мяса в рационе минимум. Теперь школу проверит горсовет и прокуратура (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Facebook-сообществе "Ужгород криминальный" опубликовали пост о ситуации с питанием в школе №6 им. В.С Гренджи-Донского.

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"Здоровье детей – высшая ценность! Однако в Ужгородской ООШ N6 им. В.С Гренджи-Донского так не считают... Поскольку каждый день ученики видят пример того, как коррупционные схемы взрослых и их желание личной наживы преобладают над самым важным – детским здоровьем!" – говорится в сообщении.

Автор поста отмечает, то в школьной столовой детям дают еду, от "одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, полезности, вкусовых и питательных свойствах". Виновным называет предпринимателя, который выиграл тендер.

К посту прикреплен ролик, в котором собраны фото из столовой. Одно из фото – блины в пластиковом канцелярском файле. Судя по запотевшему изнутри файлу, блины туда положили еще горячими.

Еще в ролике есть фото супа, компота и макарон.

"Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других нужных детскому организму продуктов – все это ежедневные реалии, с которыми сталкиваются ученики Ужгородской ООШ №6 (не исключено, что и других школ)", – подчеркивает автор.

Автор поста утверждает, что учителя из-за давления директора боятся говорить с журналистами. А детям запрещают фотографировать столовскую еду.

"Дети отказываются есть, а родителей пугают, что лишат права посещать группу продленного дня", – отмечает автор и призывает родителей и учителей перестать молчать.

В прокуратуре Закарпатской области отметили, что провести проверку в школе не могут, поскольку это в поломочиях управления образования горсовета.

"Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства", – пояснила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Екатерина Хижняк в комментарии "Укринформу".

В отделе информационной работы Ужгородского горсовета заверили, что разбираются в ситуации.

"Если будут выявлены нарушения в организации питания учащихся в этом учебном заведении города, мы со своей стороны всячески будем способствовать, чтобы предприниматель понес ответственность", – отметили в пресс-службе городского совета Ужгорода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первая леди Елена Зеленская во время своего выступления на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания" в Днепре зачитала отзывы детей о школьной еде, и среди них – ни одного позитивного:

"Я лучше схожу в магазин или потерплю и буду голодной, чтобы только мне опять не попались волосы в картошке или макаронина в какао".

"Эта еда меня пугает".

"Мне не хочется не только есть, мне не хочется идти в эту школу".

Однако Елена Зеленская заверила, что реформа школьного питания состоится во всей Украине и коснется каждой школы и каждого ребенка.