В Ужгороде все школы переводят на карантин: какая ситуация в других регионах

В Ужгороде все школы независимо от формы собственности с 5 февраля переводят на карантин. Школьники будут учиться дистанционно в течение недели. Также ограничительные мероприятия касаются городских художественных и спортивных школ, за исключением индивидуальных занятий. Детсады будут работать в обычном режиме.

Такие мероприятия проводятся из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В Ужгороде 55,5% всех заболевших – дети, и 85% из них госпитализированы в медицинские учреждения. В следующую пятницу противоэпидемическая комиссия соберется снова, чтобы принять решение о продлении или отмене карантина, сообщает Ужгородский городской совет.

Ситуация по Украине

Волынская область

На карантине с 25 января по 2 февраля находятся все лицеи и гимназии города Владимира. Об этом сообщил председатель Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленка. Он отметил, что 4799 учеников громады учатся дистанционно. Среди них количество заболевших составляет 20-26%.

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Киевская область

32 учебных заведения перешли на дистанционное обучение. В частности, 18 школ Бориспольского района, 7 – Фастовского и 7 – Броварского. О продолжительности карантина будет уведомлено отдельно в зависимости от ситуации.

Винницкая область

Школы и внешкольные учреждения перешли на дистанционное обучение с 29 января. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования Винницы Ирина Божок. Она отметила, что это сделано, чтобы прервать цепочку заболеваемости. По ее словам, таким образом удается сохранить образовательный процесс для здоровых детей.

Хмельницкая область

4 громады в области объявили о мерах предосторожности из-за вспышки гриппа и ОРВИ, в частности Нетешинская, Славутская, Староконстантиновская и Изяславская.

В Староконстантинове ввели дистанционку почти на 2 недели – до 9 февраля включительно.

В городском совете сообщили, что учреждения дошкольного образования будут работать в усиленном противоэпидемическом режиме. В помещениях будут проводить дезинфекцию. Также ограничат проведение культурно-массовых мероприятий в Центре предоставления культурных услуг.

Полтавская область

В Кременчуге две школы полностью пошли на дистанционное обучение, еще в 11 отправили на карантин отдельные классы. Также учебные заведения Горишнеплавневской городской территориальной громады будут проводить онлайн-уроки с 5 по 11 февраля.

Чернигов

На дистанционную учебу с 25 января перешла школа № 6. Об этом сообщил начальник городского управления образования Василий Билогура. В случае роста эпидемиологического порога вводить карантин будут и в других учебных заведениях.

Ривне

С 25 января,ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как будут учиться с 1 по 4 классы – в школах будут решать сами, учитывая уровень заболеваемости детей. Онлайн будут проходить занятия кружков. Разрешено очно проводить индивидуальные уроки с соблюдением карантинных требований.

Львов

Руководитель городского управления Андрей Закалюк отверг необходимость перехода всех школ на дистанционное обучение, несмотря на рост эпидемиологического порога. По его словам, ситуация контролируется. Учреждения, которые считают нужным, сами решают о введении карантина в отдельных классах.

"Даже если есть превышенный процент больных детей, то детям нужно лечиться, а не учиться онлайн, потому что еще 4 или 5 часов сидеть перед экраном не ускорит выздоровление. Поэтому дети учатся, если кто-то болеет – остается дома. А принимать решение о переводе школ в другой формат обучения пока нет нужды", – сказал Закалюк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в КГГА рассказали, при каких условиях школы Киева могут быть переведены в дистанционный режим работы.

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