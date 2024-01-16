В Великобритании из суперсовременной школы всего за один семестр исключили 136 учеников: что случилось

В суперсовременной школе Великобритании, недавно реконструированной за 34 миллиона фунтов стерлингов (свыше полутора миллиардов гривен), всего за один семестр исключили 136 учеников из 1100. Учителя объявили забастовку, обвинив новый дизайн учебного заведения в росте насилия среди учеников.

О ситуации сообщает издание Metro. По словам педагогов, планирование здания поощряет собираться большие группы, а драки учащаются.

Учителя говорят, что они были вынуждены запирать себя и других детей в кабинетах и классах, чтобы защититься от того, чтобы с ними не обращались как с грушами для избиения.

По словам представительницы профсоюза Шэрон Дэйли, каждый инцидент был либо физическим насилием над учениками или персоналом, либо угрозой физического насилия. Она уверяет, что уровень недисциплинированности учеников действительно шокирующий и персонал боится исполнять обязанности.

"Это основное право работника – иметь возможность выполнять свою работу без словесных и/или физических злоупотреблений. Нигде это не должно быть более актуально, чем в школе, где наши члены работают, чтобы научить детей не сдерживаться, не запирать двери, чтобы защитить других детей, которые находятся под их опекой, от угрозы нападения, или чтобы их не использовали в качестве боксерской груши. Учителя работают для того, чтобы учить, и они просто не могут этого делать, когда сталкиваются с насильственным или экстремальным поведением", – говорит Дейли.

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Тем не менее, председатель совета и директор школы заявили, что разочарованы забастовкой учителей, ведь ныне ученики старших классов готовятся к экзаменам и нуждаются в знаниях. Чиновники заверили, что проводят регулярные встречи с профсоюзом, чтобы улучшить атмосферу и обновить политику поведения в школе.

Как отмечается, архитекторы спроектировали учебное заведение за средства правительства Уэльса и заявляли, что новая школа улучшит социальное и культурное благополучие пользователей и будет способствовать большему диапазону разнообразных требований к обучению, переплетая как социальную, так и образовательную среду.

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