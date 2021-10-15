В Японии зафиксировали рекорд по самоубийствам среди школьников

Количество самоубийств среди японских школьников достигло рекордного уровня за последний учебный год – более 400. Это самый высокий показатель с 1974 года, когда начали вести эту статистику.

И на 31% больше по сравнению с учебным годом 2019-2020. Такие данные привело Министерство образования Японии, сообщает CNN со ссылкой на японскую общественную телекомпанию NHK.

За 2020-2021 учебный год в Японии покончили жизнь самоубийством 415 школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Это на 31% больше по сравнению с предыдущим учебным годом, когда лишили себя жизни 317 детей. И рекорд за все время, когда ведется такая статистика – с 1974 года.

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Такие данные обнародовало министерство образования Японии. В ведомстве обеспокоены ситуацией.

"Рост числа самоубийств вызывает крайнюю тревогу", – сказал NHK Егучи Аричика, глава отдела по делам детей и студентов министерства образования Японии.

Чуть менее половины суицидов детей была вызвана такими факторами, как:

семейные проблемы;

плохая успеваемость;

отношения с другими детьми;

болезни.

Причина более чем половина самоубийств школьников в прошлом учебном году – неизвестна.

Министерство образования Японии ежегодно собирает данные о самоубийствах, буллинге и прогулах в школах. Согласно тому же отчету, более 190 тыс. учеников начальной и средней школы не посещали занятия в течение 30 или более дней в прошлом учебном году. И это тоже рекорд – показатель примерно на 8% выше, чем в учебном году 2019-2020.

При этом около 30 тыс. пропускали занятия из-за страха заразиться коронавирусом. Начальные и неполные средние школы были закрыты в Японии с марта до конца мая 2020 года (учебный год в стране длится с апреля по март).

"Результаты показывают, что пандемия вызвала изменения в школьной и семейной среде и повлияла на поведение детей", – сказал Егучи.

Самоубийства в Японии – крупная национальная проблема. В стране один из самых высоких показателей суицидов в мире. В 2017 году Япония заняла седьмое место по количеству самоубийств на 100 тыс. человек среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 14,9. В прошлом месяце покончили с собой больше японцев, чем умерли от COVID-19 за весь 2020 год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года Украину захлестнула волна загадочных самоубийств: подростки травились таблетками и выпрыгивали из окон. Вероятной причиной могли быть так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. Позже в Нацполиции заявили, что тщательно анализируют каждый случай, когда несовершеннолетние накладывают на себя руки – и часто причиной таких поступков становится не только интернет, но и равнодушие родителей.