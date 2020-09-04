Учебные учреждения в Запорожской области массово пошли на карантин. Список

В Запорожской области из-за выявленных случаев COVID-19 на самоизоляцию пошли ученики и сотрудники 13 учебных заведений, часть из школ, вузов и детсадов закрыты на карантин.

Информация о вспышках новой инфекции была опубликована 4 сентября на Facebook-странице Центра противодействия коронавирусу и на сайте Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

В частности, в Веселовском районе COVID-19 подтвердили у ребенка, который 1 сентября посещал Веселовскую многопрофильную гимназию. В самоизоляцию и на дистанционное обучение было переведено 26 учеников. Кроме того, до 14 сентября приостановлена ​​работа детского сада "Сказка".

Позитивный тест на коронавирус получил учитель Широковской школы. Медицинское наблюдение установлено за 69 учениками и 39 сотрудниками учебного учреждения.

С 4 сентября введен 14-дневный карантин в школе №78 в Запорожье, в одном из классов Запорожской гимназии с углубленным изучением иностранного языка №71, в школе №59, в Запорожском академическом лицее.

В Запорожье также введен карантин в яслях-саду №133, закрыты пять групп в детском саду № 274. В последнем одного ребенка госпитализировали в областную инфекционную больницу, контактные 110 детей и 14 воспитателей пошли на самоизоляцию.

Временно приостановил работу детсад №148, где COVID-19 заразилась уборщица.

В Запорожском государственном медицинском университете зафиксировано наибольший очаг заражения. Там среди студентов из других стран было выявлено 87 инфицированных. 50 из них уже выздоровели, 30 находятся в изоляторе, 7 продолжают лечение в стационарах.

В Запорожском специализированном общеобразовательном интернате "Ориентир" заболел один из сотрудников, который общался только с некоторыми другими работниками, а не с детьми. Все контактные (6 человек) пошли на самоизоляцию на 14 суток. Интернат продолжил работу.

"Резонансный случай в городе Бердянск. В школе №4 во втором классе зарегистрирован случай заноса коронавирусной инфекции. Ребенок был контактным на "ковид" по семье.

Лабораторно обследован 29 августа, когда истек срок самоизоляции, 1 сентября пошел в школу, а позже в тот же день был получен положительный результат теста. Сейчас 32 ребенка и учитель, контактные по классу, находятся в самоизоляции под наблюдением врача", – сказано в сообщении.

В городе Энергодар 3 сентября положительный результат тестирования получил ребенок из школы №2, класс пошел в самоизоляцию.

Отмечается, что ежедневно в Запорожской области количество новых случаев заболевания COVID-19 растет: 1 сентября – 30 новых случаев, 2 сентября – 51. За 3 сентября было зарегистрировано 60 новых случаев.

Суммарно, в Запорожской области инфицировались уже 1768 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре заболеваемость COVID-19 выросла в 10 раз и составляет 37,42 на 100 тысяч населения. Из-за этого в городе могут усилить карантин, заявил глава местного департамента здравоохранения Валерий Сердюк.

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