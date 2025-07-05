Ваши родители правильно вас воспитали, если вы не обращаете внимание на эти 10 вещей

Воспитывать детей – это сложная работа, которая требует титанических усилий. Однако результат того стоит.

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Во многих случаях родители, которые делают это правильно, выделяются тем, что их дети имеют меньше шансов сталкиваться со многими жизненными трудностями. А когда сталкиваются, то с достоинством проходят эти испытания. Американская писательница Оссиана Тепфенхарт для сайта Yourtango написала о 10 пунктах, которые указывают на то, что ребенок был воспитан правильно.

Разные типы людей

Толерантность к различиям в других – это главный зеленый флажок. Это признак того, что ребенка не только правильно воспитали, но и того, что у него достаточно уверенности, чтобы не пугаться чего-то нового, странного или просто отличного.

Травля

Травля ранит. Всегда. В любом возрасте. Это часть жизни, это случается практически с каждым. И даже эмоционально сильные люди будут расстроены, когда станут мишенью. Однако хорошо воспитанные дети не расстраиваются, когда им приходится противостоять травле, они будут сопротивляться или даже защищать других, часто используя юридические или словесные средства. Они найдут способы отстаивать свои права. Если это похоже на вас, вас очень хорошо воспитали.

Отказ

Никто не любит отказа. Это одно из немногих эмоциональных переживаний, которое пробуждает физические болевые рецепторы. Но когда встречаешь человека, который воспринимает отказ зрело, взрослым способом, это даже впечатляет. Это означает, что родители потратили время, чтобы помочь ему научиться регулировать свои эмоции и хорошо поддерживать свою позицию.

Проблемы с общением

У каждого есть свой способ выразить чувства, даже когда они говорят на одном языке. Многих людей отталкивают люди, чье общение не совсем соответствует их стилю, до такой степени, что это может вызвать нежелательные споры и неприятные моменты.

Правильное родительство – это не только о поведении, это еще и обучение детей общению с другими, даже тогда, когда это не всегда имеет смысл. Наш мир не совершенен, но когда рядом есть люди, которые умеют общаться в различных ситуациях (особенно критических) – это прекрасно и важно.

Грубость

Отношение одного человека к другому отражает то, кем он является как личность, но также многое раскрывает о его происхождении. В частности, манеры являются ключевым признаком того, что человек хорошо воспитан. Хорошо воспитанный человек не будет терпеть грубое поведение в течение длительного времени, однако он и не будет реагировать на него агрессивно. Хорошее родительство означает, что взрослые дети осознают, что грубость больше касается человека, который ее излучает, чем того, на кого она направлена. Поэтому они часто испытывают некоторую жалость к людям, которые ведут себя так, и просто игнорируют их.

Неудобства, связанные с безопасностью

Быть в безопасности – это не всегда о комфорте. Каждый момент безопасности, которую мы получаем, имеет небольшую цену. В мире труда это известно как "неудобства, связанные с безопасностью". В основном люди просто соглашаются с этим. Однако некоторые неудобства действительно раздражают, например, значительный объезд во время утренней поездки на работу. Хорошо воспитанные люди не будут поднимать шум, если им придется сделать дополнительный шаг, чтобы обеспечить безопасность себе и другим. А люди, которым не очень известны правила поведения среди других, часто считают, что для них сделают исключение. Не так работает безопасное общество. Те, кого хорошо воспитали, понимают, что правила существуют не просто так, и что безопасность часто является причиной этих правил.

Просьба о помощи

Исследования показывают, что альтруизм – это черта, которая тесно связана с хорошим воспитанием. Хорошо воспитанные люди, как правило, являются альтруистами, поэтому их почти никогда не беспокоит, когда люди просят о помощи. На самом деле, им может искренне нравиться, когда их просят помочь.

Соблюдение границ

Мы все знаем по крайней мере одного человека, который воспринимает личные границы как оскорбление. Хорошо воспитанные люди никогда не являются такими. Почему? Потому что одним из главных компонентов здорового родительства является обучение детей соблюдению четких границ и общение с людьми, которые пытаются их нарушить.

Забота о себе

Правильно воспитанные люди не чувствуют себя плохо из-за заботы о себе. Токсичная семейная динамика, как правило, поощряет жертв насилия мученически жертвовать собой ради блага других. Хорошо воспитанные люди не чувствуют вины за заботу о себе. Если вам не пришлось учить себя заботиться о себе, то, скорей всего, вас этому научили родители.

Быть собой

Хорошо воспитанный человек гордится тем, кем он есть. Он не боится быть собой, даже когда он не популярен.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 вещах, которым дети тайно учатся, просто наблюдая за взрослыми.

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