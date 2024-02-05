Важно всегда бросать себе вызов: британец в 95 лет окончил университет и стал магистром

Дэвид Марджот в 95 лет получил степень магистра и стал самым старшим человеком, когда-либо оканчивавшим британский университет. Мужчина по специальности психиатр, однако изменения в этой области заставили его вернуться к учебе, чтобы понять больше о философии и ее применении в современной профессии.

Марджот побил рекорд своего предшественника – 93-летнего выпускника, став магистром по современной европейской философии в Университете Кингстона, передает Кingston Nub News. Мужчина уверяет, что важно всегда бросать себе вызов, даже когда приходит старость. По его словам, учиться было нелегко, ведь его память не такая, как у молодежи. Однако, признается, что ему повезло с преподавателями мирового уровня и он получил положительный опыт.

"Я знал, что у меня ограниченное время, поэтому, когда я увидел объявление о курсе в "Литературном приложении к The Times", которое было для меня местным, я решил подать заявку. Сотрудники и студенты Кингстонского университета были очень приветливы ко мне, это был отличный курс и его преподавание, поэтому это честь получить этот диплом и быть частью такого фантастического университета", – рассказал Марджот.

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Сейчас мужчина размышляет над тем, чтобы начать докторскую степень по совместительству, которую он сможет закончить в возрасте 102 лет.

На награждение почетный студент пришел вместе со своим сыном и зятем. Он поделился, что процесс обучения помогал ему занять свой ум после смерти жены.

Профессор и руководитель диссертации Стелла Сэндфорд отметила, что такой аспирант, как Марджот, привнес огромные знания и опыт в дискуссии в аудиториях. К примеру, она рассказала, когда студент провел параллель между Днем Империи 1938 года и воскресеньем памяти 2022 года. Женщина подчеркнула, что это был "удивительный и очень трогательный вклад в класс".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в США 90-летняя женщина получила диплом магистра и не собирается останавливаться.

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