Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник возмутился дистанционкой для школьников: неужели нельзя было подготовиться?

Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник возмущен тем, что в Киеве ввели дистанционное обучение для школьников. Он отметил, что в школе его сына все учителя вакцинированы.

К тому же мужчина не понимает, почему все решается по принципу "с понедельника на пятницу". Свое возмущение Григорий Решетник выразил в посте в Instagram.

У Григория Решетника с женой Кристиной старший сын Ваня ходит во второй класс частной школы в Киеве.

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"Ну вот объясните мне спокойно, просто, без эмоций: почему мой ребенок должен второй год подряд учиться дома – онлайн???", – возмутился ведущий.

Он говорит, что сын сидит перед компьютером по семь часов в день, не имеет возможности общаться с одноклассниками и учителями вживую, не может заниматься в спортивных секциях и кружках.

По словам Григория Решетника, в школе Вани все 100% учителей привились от коронавируса. И потому он не понимает, почему, несмотря на это, дети должны все равно учиться дистанционно.

"Неужели за год-полтора нельзя было подготовиться к повторной волне – проинформировать население, выписать четкие правила и сроки, а не менять их с понедельника на пятницу... Ну как так..." – не понимает ведущий.

Большинство пользователей поддержали Григория Решетника. Они тоже не поняли дистанционки для младших школьников.

"Мы тоже хотим услышать ответ. Наверное, что мы не нужны, ни наши дети нашей власти", – написала пользователь с ником liudmilasmerik.

"У меня такой же вопрос??? Дистанционное обучение, это не учение", – считает vladislava4712.

"Гриша, кому мы нужны с нашими проблемами. Если депутат Николай Тищенко на вопрос, сколько стоит 1 кг говядины, ответил 50 грн... Как?", – отметила elkina_polina.

В то же время пользователь andrey.zhelvetro отметил, что "надо привыкать и перестраиваться", потому что "за онлайн будущее".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.