Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник возмутился дистанционкой для школьников: неужели нельзя было подготовиться?

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
42
Ведущий возмутился тем, что его сын второй год подряд должен учиться онлайн

Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник возмущен тем, что в Киеве ввели дистанционное обучение для школьников. Он отметил, что в школе его сына все учителя вакцинированы.

К тому же мужчина не понимает, почему все решается по принципу "с понедельника на пятницу". Свое возмущение Григорий Решетник выразил в посте в Instagram.

Ведущий возмущен тем, что сын должен учиться онлайн

У Григория Решетника с женой Кристиной старший сын Ваня ходит во второй класс частной школы в Киеве.

Видео дня

"Ну вот объясните мне спокойно, просто, без эмоций: почему мой ребенок должен второй год подряд учиться дома – онлайн???", – возмутился ведущий.

Он говорит, что сын сидит перед компьютером по семь часов в день, не имеет возможности общаться с одноклассниками и учителями вживую, не может заниматься в спортивных секциях и кружках.

По словам Григория Решетника, в школе Вани все 100% учителей привились от коронавируса. И потому он не понимает, почему, несмотря на это, дети должны все равно учиться дистанционно.

"Неужели за год-полтора нельзя было подготовиться к повторной волне – проинформировать население, выписать четкие правила и сроки, а не менять их с понедельника на пятницу... Ну как так..." – не понимает ведущий.

С 1 ноября все школы Киева должны учить детей онлайн

Большинство пользователей поддержали Григория Решетника. Они тоже не поняли дистанционки для младших школьников.

  • "Мы тоже хотим услышать ответ. Наверное, что мы не нужны, ни наши дети нашей власти", – написала пользователь с ником liudmilasmerik.

  • "У меня такой же вопрос??? Дистанционное обучение, это не учение", – считает vladislava4712.

Пользователи согласны с ведущим – не понимают, зачем ввели дистанционку

"Гриша, кому мы нужны с нашими проблемами. Если депутат Николай Тищенко на вопрос, сколько стоит 1 кг говядины, ответил 50 грн... Как?", – отметила elkina_polina.

Пользователь вспомнила скандал с участием Тищенко

В то же время пользователь andrey.zhelvetro отметил, что "надо привыкать и перестраиваться", потому что "за онлайн будущее".

Пользователь считает, что к онлайн-обучению нужно привыкать

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.

  • Школьников Киева отправили на карантин с 25 октября. Сначала сообщалось, что речь идет о двух неделях. Но 28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с переходом Киева в "красную" зону с 1 ноября и школы должны перейти на дистанционное обучение.

  • Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян пояснила OBOZREVATEL, что постановлением Кабмина не запрещается использование дистанционной формы обучения в отношении учеников 1-4 классов. А ситуация с заболеваемостью серьезная, поэтому нужно прервать цепочку передачи COVID-19.

  • Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольны таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.