Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник возмутился дистанционкой для школьников: неужели нельзя было подготовиться?
Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник возмущен тем, что в Киеве ввели дистанционное обучение для школьников. Он отметил, что в школе его сына все учителя вакцинированы.
К тому же мужчина не понимает, почему все решается по принципу "с понедельника на пятницу". Свое возмущение Григорий Решетник выразил в посте в Instagram.
У Григория Решетника с женой Кристиной старший сын Ваня ходит во второй класс частной школы в Киеве.
"Ну вот объясните мне спокойно, просто, без эмоций: почему мой ребенок должен второй год подряд учиться дома – онлайн???", – возмутился ведущий.
Он говорит, что сын сидит перед компьютером по семь часов в день, не имеет возможности общаться с одноклассниками и учителями вживую, не может заниматься в спортивных секциях и кружках.
По словам Григория Решетника, в школе Вани все 100% учителей привились от коронавируса. И потому он не понимает, почему, несмотря на это, дети должны все равно учиться дистанционно.
"Неужели за год-полтора нельзя было подготовиться к повторной волне – проинформировать население, выписать четкие правила и сроки, а не менять их с понедельника на пятницу... Ну как так..." – не понимает ведущий.
Большинство пользователей поддержали Григория Решетника. Они тоже не поняли дистанционки для младших школьников.
"Мы тоже хотим услышать ответ. Наверное, что мы не нужны, ни наши дети нашей власти", – написала пользователь с ником liudmilasmerik.
"У меня такой же вопрос??? Дистанционное обучение, это не учение", – считает vladislava4712.
"Гриша, кому мы нужны с нашими проблемами. Если депутат Николай Тищенко на вопрос, сколько стоит 1 кг говядины, ответил 50 грн... Как?", – отметила elkina_polina.
В то же время пользователь andrey.zhelvetro отметил, что "надо привыкать и перестраиваться", потому что "за онлайн будущее".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.
Школьников Киева отправили на карантин с 25 октября. Сначала сообщалось, что речь идет о двух неделях. Но 28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с переходом Киева в "красную" зону с 1 ноября и школы должны перейти на дистанционное обучение.
Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян пояснила OBOZREVATEL, что постановлением Кабмина не запрещается использование дистанционной формы обучения в отношении учеников 1-4 классов. А ситуация с заболеваемостью серьезная, поэтому нужно прервать цепочку передачи COVID-19.
Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольны таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.