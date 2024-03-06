Виноваты учителя, а не родители и гаджеты? В сети нашли объяснение, почему дети не любят читать

Украинский актер и режиссер Александр Мирошниченко рассказал о своем видении почему дети не любят читать. По его мнению, несмотря на то, что вина возлагается на гаджеты и родителей, в этом вопросе значительный пример показывают учителя. Он задается вопросом, уделяют ли многие педагоги время на чтение литературы не связанной со школьной программой.

Мирошниченко в сообщении в Facebook объясняет, что все начинается в педагогических вузах, где будущих учителей не приучают любить чтение, а они, в свою очередь, не делают это потом с детьми. По его словам, это влияет и на воспитание школьников.

"Одно цепляется за другое. Если учитель не приучен читать что-то, за школьную программу – кого он воспитает? Ну ладно. Оставим термин "воспитание" "за бортом". Просто подумаем какой пример учитель может дать детям. А вот здесь цепочка уже тянется в педагогические вузы. Где не приучают будущих учителей любить чтение. А учителя не приучают детей. Круг замыкается. Но виноваты, все же, гаджеты и родители", – пишет Мирошниченко.

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По его словам, если задать вопрос просветителям о том, любят ли они читать, то можно выслушать эмоциональные возмущения, какая "трудная жизнь учителя". Он говорит, что они могут ссылаться на отсутствие времени из-за нагрузки и заполнения различных документов. Кроме того, учителя могут пожаловаться на низкую зарплату. Однако Мирошниченко уверяет, что у детей времени не больше, чем у педагогов.

"У детей времени не больше. Учитывая количество уроков, заданий и делание уроков до двух ночи. Можно еще адвокатировать низкой зарплатой. Вот если бы платили высокую зарплату – читали бы, а так не будем. Но здесь логика явно хромает. Я собственно к чему я веду? Цепочка", – написал режиссер.

Некоторые пользователи соцсети не соглашаются, что в том, что дети мало читают виноваты в большинстве учителя. Они считают, что в первую очередь об этом должны заботиться родители и подвергают сомнению вывод Мирошниченко.

"Вот здесь "учителя не приучают детей" не соглашусь. Имею уже 2 примера. И когда учитель задает читать, то читают далеко не все. И дети отвечают: "а мама не говорила".

"Тоже сомнительный вывод. А вот вину с гаджетов я бы не снимала. С ними трудно конкурировать живому общению, не то, что книгам. Невозможно заставить полюбить чтение. Это что-то внутри человека. Или есть или нет".

Однако есть и те, кто поддержал актера в его выводах, отметив, что дети учатся в школе, а не дома и сетуют на произведения в школьной программе и отношения учителей.

"По моему мнению если родители не читают, то это может компенсировать учитель, но только тот, что сам любит и умеет читать. По собственному опыту если что. И учатся дети в школе, а не дома вот и огромная часть ответственности на учителях, а то родители должны все сделать и научить и дома и воспитать и деньги заработать".

"Здесь все говорят о примерах от родителей/учителей, а я бы сказала о самих книгах. Во времена школы я терпеть не могла украинскую литературу, да и зарубежная была не лучше. А все потому, что материал подобран откровенно скучный, не для детей. Ну не интересно читать детям 10 лет подряд о тяжелой судьбе крепостных, хотя украинская литература полна чрезвычайно интересных произведений, которые бы воспринял ребенок. Я помню, что начала читать книги в тот момент, когда мне попалось интересное произведение. Точно также мой ребенок – начал читать, когда я купила ей детскую книгу, которая ей понравилась и заинтересовала.

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