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Вкусное и полезное хачапури для детей: как приготовить
Хачапури – отличный вариант сытной выпечки для детей. Такое блюдо точно понравится малышам. В составе много сыра и зелени, тесто получается очень пышным и аппетитным.
Идея приготовления полезного хачапури для детей опубликована на странице фудблогера Карины Перовской (perovska.karina) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 300 г
- яйца – 2 шт. (1 в тесто)
- мука – 5 ст.л.
- разрыхлитель – щепотка
- твердый сыр, зелень – выложить сверху
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог разомнуть вилкой.
2. Добавить яйцо, хорошо перемешать.
3. Затем всыпать муку вместе с разрыхлителем, снова перемешать.
4. Сформировать "лодочку".
5. Натереть сыр, порезать зелень, выложить сверху.
6. Яйцом смазать бортики.
7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов, 20-25 минут.
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