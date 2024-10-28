Вкусное и полезное хачапури для детей: как приготовить

Хачапури – отличный вариант сытной выпечки для детей. Такое блюдо точно понравится малышам. В составе много сыра и зелени, тесто получается очень пышным и аппетитным.

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Идея приготовления полезного хачапури для детей опубликована на странице фудблогера Карины Перовской (perovska.karina) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 300 г

яйца – 2 шт. (1 в тесто)

мука – 5 ст.л.

разрыхлитель – щепотка

твердый сыр, зелень – выложить сверху

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог разомнуть вилкой.

2. Добавить яйцо, хорошо перемешать.

3. Затем всыпать муку вместе с разрыхлителем, снова перемешать.

4. Сформировать "лодочку".

5. Натереть сыр, порезать зелень, выложить сверху.

6. Яйцом смазать бортики.

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов, 20-25 минут.

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