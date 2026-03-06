Вкусное печенье ушки для детей: как приготовить в домашних условиях
Любимое печенье ушки можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычное слоеное тесто. Такой десерт особенно понравится детям.
Идея приготовления домашнего печенья ушки для детей опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г слоеного теста
- 25 г сливочного масла
- 80-100 г орехов
- 3-5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Заблаговременно растопить сливочное масло.
2. Также измельчить орехи.
3. Смешать их с сахаром и корицей.
4. Слоеное тесто смазать растопленным маслом.
5. Посыпать орехами с сахаром и корицей.
6. Завернуть до середины.
7. Сверху также смазать маслом и посыпать орехами.
8. Нарезать на кусочки размером 1 см, выложить на противень и отправить в разогретую духовку.
9. Выпекать при температуре 190 градусов 12-15 минут до румяного цвета.
