Вкусное печенье ушки для детей: как приготовить в домашних условиях

Любимое печенье ушки можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычное слоеное тесто. Такой десерт особенно понравится детям.

Идея приготовления домашнего печенья ушки для детей опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

250 г слоеного теста

25 г сливочного масла

80-100 г орехов

3-5 ст.л. сахара

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Заблаговременно растопить сливочное масло.

2. Также измельчить орехи.

3. Смешать их с сахаром и корицей.

4. Слоеное тесто смазать растопленным маслом.

5. Посыпать орехами с сахаром и корицей.

6. Завернуть до середины.

7. Сверху также смазать маслом и посыпать орехами.

8. Нарезать на кусочки размером 1 см, выложить на противень и отправить в разогретую духовку.

9. Выпекать при температуре 190 градусов 12-15 минут до румяного цвета.

