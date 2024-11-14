Вкусный и оригинальный сырник из "Орео": идеальное блюдо для ребенка
Сырник "Орео" – отличный вариант вкусного сладкого десерта для детей. Это будет гораздо лучше, чем есть просто печенье. Вкусность прекрасно подойдет к чаю, какао или его можно сделать даже на праздничный стол.
Идея приготовления оригинального сырника "Орео" для детей опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Творожная масса получается очень нежной, а тесто хрустящим.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- масло (растопленное) – 100 г
- какао – 30 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 5 г
Способ приготовления теста:
1. Взбить миксером яйца с сахаром в течение 3 минут.
2. Влить растопленное масло и взбить еще 2 минуты.
3. Добавить какао, муку и разрыхлитель.
4. Замесить мягкое тесто.
5. Разделить на 2 части. Из большей сделать дно и бортики, меньшую положить в морозильную камеру.
Ингредиенты для творожной массы:
- сыр – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 16 г
- молоко – 100 мл + пудинг ванильный – 40 г
Способ приготовления творожной массы:
1. Все вместе сбить блендером в однородную массу.
2. Половину массы вылить на тесто, тогда выложить печенье орео 10 шт и влить оставшуюся массу.
3. Сверху потереть тесто из морозильной камеры.
4. Выпекать при температуре 170 градусов 60-80 минут в зависимости от формы.
5. Охлаждать постепенно и на ночь поставить в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: