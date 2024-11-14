Вкусный и оригинальный сырник из 'Орео': идеальное блюдо для ребенка

Сырник "Орео" – отличный вариант вкусного сладкого десерта для детей. Это будет гораздо лучше, чем есть просто печенье. Вкусность прекрасно подойдет к чаю, какао или его можно сделать даже на праздничный стол.

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Идея приготовления оригинального сырника "Орео" для детей опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Творожная масса получается очень нежной, а тесто хрустящим.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

масло (растопленное) – 100 г

какао – 30 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления теста:

1. Взбить миксером яйца с сахаром в течение 3 минут.

2. Влить растопленное масло и взбить еще 2 минуты.

3. Добавить какао, муку и разрыхлитель.

4. Замесить мягкое тесто.

5. Разделить на 2 части. Из большей сделать дно и бортики, меньшую положить в морозильную камеру.

Ингредиенты для творожной массы:

сыр – 700 г

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 16 г

молоко – 100 мл + пудинг ванильный – 40 г

Способ приготовления творожной массы:

1. Все вместе сбить блендером в однородную массу.

2. Половину массы вылить на тесто, тогда выложить печенье орео 10 шт и влить оставшуюся массу.

3. Сверху потереть тесто из морозильной камеры.

4. Выпекать при температуре 170 градусов 60-80 минут в зависимости от формы.

5. Охлаждать постепенно и на ночь поставить в холодильник.

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