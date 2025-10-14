Вкусный рецепт макарон, которые точно понравятся детям: как приготовить

Если ищете простое и быстрое блюдо, которое с удовольствием съедят даже самые требовательные дети, попробуйте приготовить макароны с креветками в сливочном соусе. Готовятся они всего за несколько минут, а получаются нежными, ароматными и очень аппетитными. Это универсальный вариант как для семейного обеда, так и для легкого ужина.

Идея приготовления вкусных макарон с креветками для детей опубликована на странице фудблогера victoria.syvak в Instagram.

Ингредиенты:

  • креветки варено-мороженые – 200 г
  • сливочное масло – 1 кусочек (примерно 20 г)
  • сливки – 30 мл.
  • макароны – 200 г (любые любимые)
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В сковороде растопите сливочное масло.

2. Добавьте креветки и обжаривайте 2 минуты, пока они не станут розовыми и ароматными.

3. Влейте сливки и тушите еще 2-3 минуты, пока соус не загустеет.

4. Отдельно отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте, затем слейте воду.

5. Добавьте макароны к креветкам в соусе, перемешайте и прогрейте вместе 1–2 минуты.

