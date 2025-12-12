Вкусный рождественский веночек из крендельков: приготовьте вместе со своими детьми на праздник

Чтобы добавить праздничной атмосферы в зимние праздники можно приготовить разнообразные десерты с детьми. Отличным вариантом будет сделать сладкий рождественский веночек из крендельков. В качестве украшений можно использовать яркую цветную посыпку.

Идея приготовления вкусного рождественского веночка из крендельков опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

12 крендельков

100 г белого шоколада (растопить)

цветная новогодняя посыпка

Способ приготовления:

1. Полностью погрузите каждый претцель в растопленный белый шоколад и дайте лишнему стечь.

2. Сформируйте венок.

3. Выложите 3-4 покрытые шоколадом претцели по кругу – это первый слой.

3. Добавьте второй слой сверху, слегка прижимая, чтобы они склеились шоколадом.

4. Пока шоколад еще мягкий, щедро посыпьте новогодней посыпкой.

5. Дайте застыть.

6. Оставьте при комнатной температуре или поставьте в холодильник на 10-15 минут.

7. Подавайте выпечки на стол.

