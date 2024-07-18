Владимир Великий, Голодомор, стихи Виктории Амелиной. Преподавательница украинского языка в Гарварде рассказала, как студентам со всего мира открывают Украину

Студенты Гарвардского университета изучают украинский язык в несколько уровней. В самом начале могут обсуждаться исторические факты о Владимире Великом. Ведь в конце этого периода соискатели образования уже могут рассказать о себе, своих интересах, увлечениях и семье.

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Преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литературы Гарварда Наталья Шпилева-Саид рассказала в интервью Голосу Америки, что студенты активно участвуют в дискуссиях. В частности, на среднем уровне многие из них интересовались историей Украины и Голодомором.

"Я учитываю вопросы, которые задают студенты. Например, сейчас на базовом уровне мы будем говорить о Владимире Великом. Средний уровень прошлого года был чрезвычайно сильный, мы смотрели разные видео, в частности об истории Украины, Голодоморе, "Революции на граните", и обсуждали это на занятиях", – делится Шпилева-Саид.

Она рассказывает, что на высшем уровне студенты самостоятельно готовятся к занятиям. В частности, заранее знакомятся с текстами современной литературы и находят проблемные вопросы в произведениях.

По словам преподавательницы, слушатели лекций изучали стихи Виктории Амелиной и Галины Крук, а также читали Ивана Багряного.

"Студенты высшего уровня в конце курса могут приобщаться к профессиональным разговорам на украинском языке, могут читать лекции, возможно немного подготовленные заранее, но все же, а также они умеют давать украинскому интервью", – говорит педагог.

Она сообщила, что в Гарвардском университете украинский язык преподается с 1968 года, однако его видимость для студентов была не столь четкой как сейчас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько студентов захотели учить украинский язык в Гарварде.

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