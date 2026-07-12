Ученые объяснили, зачем детям сдавать технику чтения в школе

Скорость чтения напрямую влияет на понимание текста и даже на успех человека в жизни, но не должна превращаться в механическое соревнование между учениками. Об этом заявила директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, объяснив, почему проверка техники чтения в начальной школе имеет практическое значение.

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Об этом Вакуленко рассказала в интервью YouTube-каналу "Медиа-хаб ТВОЙ ГОРОД". По ее словам, современные исследования дают четкий ответ – скорость чтения влияет на качество понимания текста. "Ребенок, который читает очень медленно, теряет смысл прочитанного и не способен потом увлечься тем, что читает, и не способен извлечь оттуда информацию", – пояснила педагог.

В то же время она подчеркнула, что этот процесс не должен превращаться в соревнование, поскольку у всех детей разные когнитивные особенности. По ее словам, важно выработать такую скорость чтения, чтобы каждый отдельный ребенок получал от этого процесса удовольствие.

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Глава УЦОЯО рассказала о компьютерном тесте PISA, который провели в Украине. Среди его заданий были короткие предложения, которые могли быть адекватными, а могли – абсурдными, и ребенок должен был на скорость определить, есть ли в предложении смысл или нет. Полные результаты исследования Вакуленко анонсировала в сентябре, но рассказала о выводе, который можно сделать из этого типа заданий. "Если ребенок не может очень быстро прочитать такое короткое предложение и понять, есть ли в нем смысл, то большие тексты ему тоже будут непосильны. Он не сможет удержать на них внимание и не может на них сосредоточиться", – рассказала она.

Отдельно Вакуленко подчеркнула роль семейной среды в формировании навыка и привычки чтения. "Наличие книг дома и чтение родителями – это один из лучших предикторов успешности ребенка", – отметила она. По ее словам, пример взрослых имеет решающее значение, ведь именно он формирует у ребенка интерес к чтению.

Кроме того, глава УЦОЯО рассказала о долгосрочных исследованиях, подтверждающих влияние чтения на качество жизни в целом. По ее словам, исследования показали, что люди с более высоким уровнем читательской грамотности опережают своих сверстников во взрослом возрасте по многим показателям. Такие люди, демонстрирующие более высокие показатели читательской и математической компетентности, могут похвастаться лучшим здоровьем, более глубокой вовлеченностью в общественную и политическую жизнь, а также считаются более дружелюбным и адекватными в общении. "То есть чтение дома – это вообще большая инвестиция в свою жизнь. Наслаждаться этим, обсуждать это с ребенком и показывать, что это интересно для ребенка", – подытожила Вакуленко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава УЦОЯО порекомендовала делать, чтобы приучить ребенка к самостоятельному чтению.

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