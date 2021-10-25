Во Львове директора школы-гимназии оштрафовали на 34 тысячи – не отправила детей на дистанционку

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Директор школы-гимназии не перевела детей на дистанционное обучение - суд решил ее отштрафовать

Во Львове осудили директора школы-гимназии Святой Софии за нарушение правил карантина в "желтой" зоне. Руководитель заведения не перевела детей на дистанционное обучение.

Хотя должна была это сделать, поскольку в школе-гимназии были вакцинированы от коронавиуса менее 80% сотрудников. Директор должен заплатить штраф, – об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в постановлении суда, 24 сентября директор разрешила обучение в школе-гимназии в офлайн-формате. Днем ранее Украина перешла в "желтую" зону карантина, и в соответствии с ее правилами, работать в обычном режиме могли только школы, где сделали прививки против COVID-19 не менее 80% работников.

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Ограничения в разных карантинных зонах

Школа-гимназия Святой Софии это условие не выполнила – это подтверждает справка о состоянии вакцинации сотрудников, которая есть в материалах дела. Однако сколько именно, в постановлении не указали.

Недостаточный уровень охвата вакцинацией подтверждает также админпротокол от 23 сентября и информация о проведенных комиссионных обследований учреждений общего среднего образования.

На основании этих документов суд Львова признал директора виновной и постановил оштрафовать ее на 34 тыс. грн.

Как руководитель заведения объяснила игнорирование правил карантина, в постановлении не указывается. Сама директор на заседание суда не пришла.

Решение суда она сможет обжаловать в Львовском апелляционном суде через Галицкий райсуд в течение десяти дней. Постановление вступит в силу, когда закончится срок подачи апелляционной жалобы.

Школа-гимназия Святой Софии – это католический частный учебно-воспитательный комплекс.

"Мы, УВК школа-гимназия святой Софии, участвуем в обучении, воспитании и развитии личности ребенка, помогаем родителям с детства формировать христианское мировоззрение", – так на сайте НПК описывается его визия.

В школе-гимназии отмечают, что стремятся воспитать счастливого человека, который сможет реализовать себя на жизненном пути на основе нравственных ценностей, качественного, инновационного и результативного обучения.

Сейчас на сайте УВК не указано, кто является его директором – указаны только заместители.

Коротко о вакцинации учителей:

  • Кабмин принял решение, что в "желтой" зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме только при условии наличия не менее чем в 80% документов, которые бы подтверждали сделанное по меньшей мере одну прививку от коронавируса, перенесенной болезни или наличие медицинских противопоказаний для ваккинации.

  • В "желтой" зоны Украины перешла 23 сентября. Сергей Шкарлет на заседании Кабмина в среду, 22 сентября, отметил, что в случае недостаточного уровня вакцинации сотрудников школы обязаны переходить на дистанционное обучение.

  • Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки от коронавируса является обязательным, в том числе и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививки противопоказано по состоянию здоровья. Приказ вступит в силу через месяц после обнародованияэто сделали 7 октября.

  • Сотрудников школ, не прививаются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

  • По данным на 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников школ, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Львовская область была одной из тех, где было низкое охвата педагогов вакцинацией. По данным на 22 октября, в списке антиледрив региона уже не было.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине директор школы пошла под суд за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении. Директор свою вину признала. Со своей стороны суд освободил ее от ответственности и ограничился устным опередженням, поскольку признал нарушение малозначительным.