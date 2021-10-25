Во Львове директора школы-гимназии оштрафовали на 34 тысячи – не отправила детей на дистанционку

Во Львове осудили директора школы-гимназии Святой Софии за нарушение правил карантина в "желтой" зоне. Руководитель заведения не перевела детей на дистанционное обучение.

Хотя должна была это сделать, поскольку в школе-гимназии были вакцинированы от коронавиуса менее 80% сотрудников. Директор должен заплатить штраф, – об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в постановлении суда, 24 сентября директор разрешила обучение в школе-гимназии в офлайн-формате. Днем ранее Украина перешла в "желтую" зону карантина, и в соответствии с ее правилами, работать в обычном режиме могли только школы, где сделали прививки против COVID-19 не менее 80% работников.

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Школа-гимназия Святой Софии это условие не выполнила – это подтверждает справка о состоянии вакцинации сотрудников, которая есть в материалах дела. Однако сколько именно, в постановлении не указали.

Недостаточный уровень охвата вакцинацией подтверждает также админпротокол от 23 сентября и информация о проведенных комиссионных обследований учреждений общего среднего образования.

На основании этих документов суд Львова признал директора виновной и постановил оштрафовать ее на 34 тыс. грн.

Как руководитель заведения объяснила игнорирование правил карантина, в постановлении не указывается. Сама директор на заседание суда не пришла.

Решение суда она сможет обжаловать в Львовском апелляционном суде через Галицкий райсуд в течение десяти дней. Постановление вступит в силу, когда закончится срок подачи апелляционной жалобы.

Школа-гимназия Святой Софии – это католический частный учебно-воспитательный комплекс.

"Мы, УВК школа-гимназия святой Софии, участвуем в обучении, воспитании и развитии личности ребенка, помогаем родителям с детства формировать христианское мировоззрение", – так на сайте НПК описывается его визия.

В школе-гимназии отмечают, что стремятся воспитать счастливого человека, который сможет реализовать себя на жизненном пути на основе нравственных ценностей, качественного, инновационного и результативного обучения.

Сейчас на сайте УВК не указано, кто является его директором – указаны только заместители.

Кабмин принял решение, что в "желтой" зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме только при условии наличия не менее чем в 80% документов, которые бы подтверждали сделанное по меньшей мере одну прививку от коронавируса, перенесенной болезни или наличие медицинских противопоказаний для ваккинации.

В "желтой" зоны Украины перешла 23 сентября. Сергей Шкарлет на заседании Кабмина в среду, 22 сентября, отметил, что в случае недостаточного уровня вакцинации сотрудников школы обязаны переходить на дистанционное обучение.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки от коронавируса является обязательным, в том числе и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививки противопоказано по состоянию здоровья. Приказ вступит в силу через месяц после обнародования – это сделали 7 октября.

Сотрудников школ, не прививаются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным на 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников школ, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Львовская область была одной из тех, где было низкое охвата педагогов вакцинацией. По данным на 22 октября, в списке антиледрив региона уже не было.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине директор школы пошла под суд за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении. Директор свою вину признала. Со своей стороны суд освободил ее от ответственности и ограничился устным опередженням, поскольку признал нарушение малозначительным.