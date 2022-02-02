Во Львове директоров школ учили стрелять: на случай нового вторжения России. Фото

Во Львове директора школ учатся стрелять. Первые занятия прошли в среду, 1 февраля, в тире.

Руководители заведений взялись за оружие в соответствии с планом действий в рамках Программы национального сопротивления. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

В среду, 1 февраля, директора львовских школ получали базовые практические навыки владения оружием в рамках программы национального сопротивления.

"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общества навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории Львовской МТГ, и развитие инфраструктуры", – отметили в горсовете.

Видео дня

Стреляли директора школ в тире. Сколько именно руководителей города приняли участие и какое оружие и патроны выдали педагогам, в мэрии не уточнили. Как и то, из каких источников финансировали занятия по стрельбе.

Однако, судя по опубликованным управлением образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета на своей странице в Facebook фото, некоторые руководители заведений уже попадают в десятку.

Программу нацсопротивления разработали исполнительные органы мэрии совместно с представителями территориальной обороны Львовщины. Документ приняли 28 января 2022 года на заседании исполнительного комитета горсовета. 4 февраля его должны рассмотреть депутаты городского совета на сессии.

"Очень часто мы говорим, что все должно работать как швейцарские часы. А знаете ли вы, что в Швейцарии территориальная оборона – одна из лучших в мире? Каждый гражданин этой страны, мужчина или женщина, владеет оружием", – отметил мэр Львова Андрей Садовой в видеообращении по разработке программы.

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