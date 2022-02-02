Во Львове директоров школ учили стрелять: на случай нового вторжения России. Фото
Во Львове директора школ учатся стрелять. Первые занятия прошли в среду, 1 февраля, в тире.
Руководители заведений взялись за оружие в соответствии с планом действий в рамках Программы национального сопротивления. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.
В среду, 1 февраля, директора львовских школ получали базовые практические навыки владения оружием в рамках программы национального сопротивления.
"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общества навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории Львовской МТГ, и развитие инфраструктуры", – отметили в горсовете.
Стреляли директора школ в тире. Сколько именно руководителей города приняли участие и какое оружие и патроны выдали педагогам, в мэрии не уточнили. Как и то, из каких источников финансировали занятия по стрельбе.
Однако, судя по опубликованным управлением образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета на своей странице в Facebook фото, некоторые руководители заведений уже попадают в десятку.
Программу нацсопротивления разработали исполнительные органы мэрии совместно с представителями территориальной обороны Львовщины. Документ приняли 28 января 2022 года на заседании исполнительного комитета горсовета. 4 февраля его должны рассмотреть депутаты городского совета на сессии.
"Очень часто мы говорим, что все должно работать как швейцарские часы. А знаете ли вы, что в Швейцарии территориальная оборона – одна из лучших в мире? Каждый гражданин этой страны, мужчина или женщина, владеет оружием", – отметил мэр Львова Андрей Садовой в видеообращении по разработке программы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
55,7% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны в случае полномасштабного российского вторжения, о котором сейчас предупреждают украинские и зарубежные разведки. Такие данные социологического исследования публикует Центр Разумкова.
Военные части сил территориальной обороны Вооруженных сил должны быть созданы в 2022 году. Будут функционировать такие подразделения в каждой области и Киеве. Военнослужащие подразделений терробороны будут получать заработную плату, обеспечиваться медицинской помощью и иметь возможность служить рядом с домом.