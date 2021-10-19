Во Вьетнаме у мальчика на онлайн-уроке взорвался смартфон: он умер от ожогов

Во Вьетнаме ученик 5 класса умер после взрыва смартфона. В это время у мальчика был как раз онлайн-урок.

Соседи отвезли ребенка в больницу, но спасти его не удалось – он умер той же ночью. Известно, что телефон во время взрыва стоял на зарядке, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в провинции Нгеан. Мальчик учился в 5 классе начальной школы Нам Ань. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране школьники сейчас на дистанционном обучении.

У мальчика как раз был онлайн-урок, учился он с помощью смартфона. Около 16:00 по местному времени смартфон взорвался. От взрыва одежда на школьнике загорелась.

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Соседи были дома и сразу пришли на помощь. Они отвезли ребенка в больницу, но спасти его не удалось – он умер той же ночью.

Известно, что на момент взрыва телефон стоял на зарядке, а школьник был в наушниках. Какой марки был смартфон, неизвестно. Как и то, правильный ли кабель для зарядки использовал мальчик.

Высокопоставленный чиновник из Министерство образования и обучения Ле Чунг Сон подтвердил информацию о трагедии.

Полиция расследует дело о гибели школьника. Но семья мальчика против расследования.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии смартфон взорвался в кармане женщины, она получила сильные ожоги. Это был смартфон OnePlus модели Nord 2. Предположительно, смартфон взорвался из-за перегрева батареи.